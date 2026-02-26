Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики

В последнее время все меньше времени проводит на поле в составе «Бенфики» Георгий Судаков. А в ответном поединке 1/16 Лиги чемпионов против мадридского «Реала» полузащитник сборной Украины и вовсе остался на скамейке запасных. Разобраться в этом вопросе помог тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Все это связано с возвращением в «Бенфику» Рафы Силвы, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – В прошедшей игре с «Реалом» конкурент Судакова был лидером лиссабонцев. В свои 32 года он в порядке. И на сегодняшний день Георгий уступает португальцу.

Все команды Моуриньо отличались высоким уровнем атлетизма, дисциплиной. Футболисты много бегают, что подтверждает и статистика в том же матче с «Реалом». А Судаков не из тех футболистов, кто силен в этом компоненте. Украинскому полузащитнику необходимо добавлять.

Что хочет наставник от исполнителя на позиции Судакова? Больше креатива, движения, угроз воротам, быть в центре внимания. Но в последнее время украинец этим похвастать не может.