Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 14:52
2

Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики

Отечественный наставник Олег Федорчук считает, что Георгий уступает конкуренцию Рафе Силве

2 Comments
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Георгий Судаков

В последнее время все меньше времени проводит на поле в составе «Бенфики» Георгий Судаков. А в ответном поединке 1/16 Лиги чемпионов против мадридского «Реала» полузащитник сборной Украины и вовсе остался на скамейке запасных. Разобраться в этом вопросе помог тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Все это связано с возвращением в «Бенфику» Рафы Силвы, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – В прошедшей игре с «Реалом» конкурент Судакова был лидером лиссабонцев. В свои 32 года он в порядке. И на сегодняшний день Георгий уступает португальцу.

Все команды Моуриньо отличались высоким уровнем атлетизма, дисциплиной. Футболисты много бегают, что подтверждает и статистика в том же матче с «Реалом». А Судаков не из тех футболистов, кто силен в этом компоненте. Украинскому полузащитнику необходимо добавлять.

Что хочет наставник от исполнителя на позиции Судакова? Больше креатива, движения, угроз воротам, быть в центре внимания. Но в последнее время украинец этим похвастать не может.

Олег Федорчук Георгий Судаков Рафа Силва Бенфика Лига чемпионов Реал Мадрид Жозе Моуриньо
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 2
Фанат Шахтера
Слушайте, какие еще конкуренты? Звезда планетарного масштаба и живая легенда великого «Шахтера» в принципе не может кому-то уступать: его отсутствие в старте «Бенфики» — это исключительно жест доброй воли, чтобы не деморализовать португальскую лигу своим запредельным уровнем . Пока Олег Федорчук ищет тактические изъяны, в «Манчестер Сити» уже паникуют и обрывают телефоны, потому что Пеп Гвардиола лично выгнал Де Брюйне с базы, лишь бы освободить шкафчик для Жоры, которого там ждут как мессию, способного наконец-то объяснить англичанам, как на самом деле нужно играть в футбол.
Counselor
Як же вiн збирався виблискувати у Наполi  або Ювентусi? 
