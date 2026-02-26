Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала

Вчера, 25 февраля «Бенфика» в поединке 1/16 финала Лиги чемпионов уступила «Реалу» (1:2) и вылетела из турнира. Цвета португальского клуба в этой встрече защищал украинский вратарь Анатолий Трубин. Своими мыслями об игре этого исполнителя поделился известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Из четырех ударов в створ вратарь пропустил дважды, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Да и в отменном голе «Реала» была ошибка Анатолия. В принципе, прямой вины Трубина в пропущенных мячах нет, но нельзя сказать, что эти удары были не берущимися. Не удивительно, что оценка голкипера оказалась одной из худших в двух командах. Украинец не провалил поединок, но и в актив его не запишешь. Это был просто не день Трубина.