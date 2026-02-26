Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике – о Монако: «Сегодня нам противостоял очень мощный конкурент»
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 04:54 |
78
0

Энрике – о Монако: «Сегодня нам противостоял очень мощный конкурент»

Наставник ПСЖ поделился мыслями после ответной встречи плей-офф Лиги чемпионов

26 февраля 2026, 04:54 |
78
0
Энрике – о Монако: «Сегодня нам противостоял очень мощный конкурент»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями после ответной встречи плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (2:2, суммарный результат – 5:4).

– Вы делаете акцент на содержании матча. Согласны ли вы, что в этот раз качество игры парижан было не на высоте, несмотря на итоговый успех?

– Первая половина встречи выдалась тяжелой, так как нам противостоял оппонент со схожей философией и сопоставимым уровнем мастерства. Зачастую мы действуем более стабильно и хладнокровно, однако до перерыва на поле наблюдалось полное равенство.

Во втором тайме мы внесли тактические коррективы и добавили в точности, что, по моему мнению, сделало наш проход в следующую стадию абсолютно заслуженным. Это было непросто из-за неудачного старта, но мы должны ценить достигнутое и умение преодолевать кризисные моменты.

– Есть ли у вас ощущение, что команде необходимо серьезно прибавлять во многих компонентах, чтобы успешно бороться с грандами в решающих стадиях турнира?

– Замечу лишь одно: если в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и есть коллектив, который прошел через матчи с наиболее грозными противниками, то это «ПСЖ».

Безусловно, мы стремимся к росту, но не забывайте, что сегодня нам противостоял очень мощный конкурент. Если кто-то и готов к встречам с любым топ-клубом, то это именно мы, – заявил Луис Энрике.

По теме:
Полузащитник Реала: «УЕФА поступил справедливо, отстранив Престианни»
Арбелоа рассказал о травме Мбаппе и сроках восстановления нападающего
Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
ПСЖ Монако Лига чемпионов ПСЖ - Монако Луис Энрике
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Реала
Футбол | 25 февраля 2026, 22:45 4
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Реала
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Реала

Арда Гюлер поразил ворота Трубина, но мяч отменили из-за офсайда у Гонсало Гарсии

Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Олимпийские игры | 25 февраля 2026, 07:49 0
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»

Жан Беленюк отреагировал на слова Владислава Гераскевича

КУРТУА: «Меня радует, что Винисиус танцует, пусть делает это и дальше»
Футбол | 26.02.2026, 03:43
КУРТУА: «Меня радует, что Винисиус танцует, пусть делает это и дальше»
КУРТУА: «Меня радует, что Винисиус танцует, пусть делает это и дальше»
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Футбол | 25.02.2026, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футбол | 25.02.2026, 17:44
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 30
Футбол
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
25.02.2026, 00:55 79
Футбол
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
24.02.2026, 21:06 2
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 9
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем