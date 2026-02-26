Энрике – о Монако: «Сегодня нам противостоял очень мощный конкурент»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями после ответной встречи плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (2:2, суммарный результат – 5:4).

– Вы делаете акцент на содержании матча. Согласны ли вы, что в этот раз качество игры парижан было не на высоте, несмотря на итоговый успех?

– Первая половина встречи выдалась тяжелой, так как нам противостоял оппонент со схожей философией и сопоставимым уровнем мастерства. Зачастую мы действуем более стабильно и хладнокровно, однако до перерыва на поле наблюдалось полное равенство.

Во втором тайме мы внесли тактические коррективы и добавили в точности, что, по моему мнению, сделало наш проход в следующую стадию абсолютно заслуженным. Это было непросто из-за неудачного старта, но мы должны ценить достигнутое и умение преодолевать кризисные моменты.

– Есть ли у вас ощущение, что команде необходимо серьезно прибавлять во многих компонентах, чтобы успешно бороться с грандами в решающих стадиях турнира?

– Замечу лишь одно: если в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и есть коллектив, который прошел через матчи с наиболее грозными противниками, то это «ПСЖ».

Безусловно, мы стремимся к росту, но не забывайте, что сегодня нам противостоял очень мощный конкурент. Если кто-то и готов к встречам с любым топ-клубом, то это именно мы, – заявил Луис Энрике.