КУРТУА: «Меня радует, что Винисиус танцует, пусть делает это и дальше»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Голкипер Реала прокомментировал празднование гола вингера мадридцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал празднование Винисиуса после гола в ворота «Бенфики» (2:1) в рамках ответного стыкового поединка Лиги чемпионов.

После результативного удара бразильский вингер исполнил танец у углового флажка.

«Я находился достаточно далеко от места событий. Обычно я поворачиваюсь к трибунам, чтобы разделить радость с нашими фанатами. Меня радует, что Вини танцует. Пусть он делает это и впредь, ведь его танцы – это признак забитых мячей», – отметил Тибо Куртуа.

Реал Мадрид Тибо Куртуа Лига чемпионов Бенфика Реал - Бенфика Винисиус Жуниор
Михаил Олексиенко Источник: ФК Реал Мадрид
