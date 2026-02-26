КУРТУА: «Меня радует, что Винисиус танцует, пусть делает это и дальше»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал празднование Винисиуса после гола в ворота «Бенфики» (2:1) в рамках ответного стыкового поединка Лиги чемпионов.

После результативного удара бразильский вингер исполнил танец у углового флажка.

«Я находился достаточно далеко от места событий. Обычно я поворачиваюсь к трибунам, чтобы разделить радость с нашими фанатами. Меня радует, что Вини танцует. Пусть он делает это и впредь, ведь его танцы – это признак забитых мячей», – отметил Тибо Куртуа.