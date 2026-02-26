Ассистент Моуриньо: «Футболисты проявили себя потрясающе»

Жоау Тральяу, ассистент главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо, прокомментировал результаты противостояния с «Реалом» (0:1, 1:2) в рамках Лиги чемпионов.

Из-за удаления в первой встрече Моуриньо был вынужден следить за ходом ответного матча по iPad, находясь в командном автобусе на парковке «Сантьяго Бернабеу».

«Мы демонстрировали качественный футбол более 25 минут и выдали отличный первый тайм. Во второй половине встречи нам также удавались хорошие отрезки. Это было великолепное выступление с нашей стороны!

Я только что общался с Жозе Моуриньо: он искренне гордится тем, как мы противостояли гранду мирового футбола.

Мы имели шансы забить больше и создавали для этого возможности. В то же время мы почти не позволяли «Реалу» хозяйничать у наших ворот – им удалось отличиться лишь в двух конкретных эпизодах. Несмотря на досаду от итогового счета, мы очень гордимся коллективом.

У нас есть свой стиль, и мы не отступаем от него. Даже против такого соперника, как «Реал», наш план подразумевал доминирование в определенные периоды.

Футболисты проявили себя потрясающе и заслуживали иного результата. Мячи оппонента в какой-то степени стали случайными, особенно первый, пропущенный сразу после нашего гола. Но стоит признать силу «Мадрида», который в итоге реализовал свои моменты.

Мы играли с высоко поднятой головой, хотя, к сожалению, не все задуманное удалось воплотить в жизнь. Тем не менее, характер команды в обоих таймах заслуживает уважения. Мы и не ждали меньшего, учитывая высокий уровень наших исполнителей.

Я горжусь всеми тремя встречами, которые мы провели против «Реала» в этом сезоне: одна победа (4:2 на общем этапе с голом Анатолия Трубина) и два поражения при общем счете 5:5. Безусловно, мы рассчитывали на большее и хотели пройти в следующий раунд», – отметил Тральяу в эфире Sport TV.