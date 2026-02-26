Легенда угасает? Моуриньо не побеждает в плей-офф ЛЧ с 2014 года

Жозе Моуриньо столкнулся с очередной неудачей в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

Под руководством португальского тренера «Бенфика» дважды потерпела поражение от «Реала» (0:1 и 1:2) в стыковых поединках, из-за чего не смогла пробиться в 1/8 финала. Стоит отметить, что последним коллективом Моуриньо, которому удавалось войти в топ-16 сильнейших команд турнира, был «Тоттенхэм» в сезоне-2019/20.

Безвыигрышная серия специалиста в матчах на вылет длится с 2014 года. В кампании-2013/14 его «Челси» сумел добраться до полуфинала. Однако затем последовала череда неудач: в сезоне-2014/15 лондонцы покинули турнир после двух ничьих с «ПСЖ» в 1/8 финала. В сезоне-2017/18 «Манчестер Юнайтед» под его началом уступил «Севилье» (поражение и ничья), а в 2020 году «Тоттенхэм» дважды проиграл «Лейпцигу» на этой же стадии.