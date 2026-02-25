Моуриньо – рекордсмен по количеству возглавляемых клубов в плей-офф ЛЧ
Вспомним тренеров, которые были у руля наибольшего количества клубов в плей-офф Лиги чемпионов
Жозе Моуриньо в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов установил новый рекорд турнира.
Бенфика стала седьмым клубом, который португалец возглавлял в матчах плей-офф ЛЧ.
До лиссабонцев Моуриньо был главным тренером Тоттенхэма, МЮ, Челси, Реала, Интера и Порту, игравших под его руководством в плей-офф.
Португальский специалист превзошел достижение итальянца Карло Анчелотти, в активе которого выступления с 6 клубами на данных стадиях турнира.
Тренеры, возглавлявшие наибольшее количество клубов в плей-офф Лиги чемпионов
7 – Жозе Моуриньо (Португалия)
- Бенфика (2025/26)
- Тоттенхэм Хотспур (2019/20)
- Манчестер Юнайтед (2017/18, 2018/19)
- Челси (2005/06, 2006/07, 2007/08, 2013/14, 2014/15, 2015/16)
- Реал (2010/11, 2011/12, 2012/13)
- Интер (2008/09)
- Порту (2001/02, 2003/04, 2004/05)
6 – Карло Анчелотти (Италия)
- Бавария (2016/17, 2017/18)
- Реал (2013/14, 2014/15, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25)
- ПСЖ (2012/13)
- Челси (2009/10, 2010/11)
- Милан (2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08)
- Ювентус (1998/99)
5 – Клаудио Раньери (Италия)
- Лестер Сити (2016/17)
- Интер (2011/12)
- Рома (2010/11)
- Ювентус (2008/09)
- Челси (2003/04)
4 – Мануэль Пеллегрини (Чили)
Манчестер Сити (2013/14, 2014/15, 2015/16)
Малага (2012/13)
Реал (2009/10)
Вильярреал (2005/06, 2008/09)
4 – Унаи Эмери (Испания)
- Астон Вилла (2024/25)
- Вильярреал (2021/22)
- ПСЖ (2016/17, 2017/18)
- Валенсия (2010/11)
4 – Томас Тухель (Германия)
- Бавария (2022/23, 2023/24)
- Челси (2020/21, 2021/22, 2022/23)
- ПСЖ (2018/19, 2019/20)
- Боруссия Дортмунд (2016/17)
