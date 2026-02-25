Моуриньо – рекордсмен по количеству возглавляемых клубов в плей-офф ЛЧ

Жозе Моуриньо в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов установил новый рекорд турнира.

Бенфика стала седьмым клубом, который португалец возглавлял в матчах плей-офф ЛЧ.

До лиссабонцев Моуриньо был главным тренером Тоттенхэма, МЮ, Челси, Реала, Интера и Порту, игравших под его руководством в плей-офф.

Португальский специалист превзошел достижение итальянца Карло Анчелотти, в активе которого выступления с 6 клубами на данных стадиях турнира.

Тренеры, возглавлявшие наибольшее количество клубов в плей-офф Лиги чемпионов

7 – Жозе Моуриньо (Португалия)

Бенфика (2025/26)

Тоттенхэм Хотспур (2019/20)

Манчестер Юнайтед (2017/18, 2018/19)

Челси (2005/06, 2006/07, 2007/08, 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Реал (2010/11, 2011/12, 2012/13)

Интер (2008/09)

Порту (2001/02, 2003/04, 2004/05)

6 – Карло Анчелотти (Италия)

Бавария (2016/17, 2017/18)

Реал (2013/14, 2014/15, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25)

ПСЖ (2012/13)

Челси (2009/10, 2010/11)

Милан (2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08)

Ювентус (1998/99)

5 – Клаудио Раньери (Италия)

Лестер Сити (2016/17)

Интер (2011/12)

Рома (2010/11)

Ювентус (2008/09)

Челси (2003/04)

4 – Мануэль Пеллегрини (Чили)

Манчестер Сити (2013/14, 2014/15, 2015/16)

Малага (2012/13)

Реал (2009/10)

Вильярреал (2005/06, 2008/09)

4 – Унаи Эмери (Испания)

Астон Вилла (2024/25)

Вильярреал (2021/22)

ПСЖ (2016/17, 2017/18)

Валенсия (2010/11)

4 – Томас Тухель (Германия)