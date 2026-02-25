Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо – рекордсмен по количеству возглавляемых клубов в плей-офф ЛЧ
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 21:42 | Обновлено 25 февраля 2026, 21:44
267
0

Моуриньо – рекордсмен по количеству возглавляемых клубов в плей-офф ЛЧ

Вспомним тренеров, которые были у руля наибольшего количества клубов в плей-офф Лиги чемпионов

25 февраля 2026, 21:42 | Обновлено 25 февраля 2026, 21:44
267
0
Моуриньо – рекордсмен по количеству возглавляемых клубов в плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов установил новый рекорд турнира.

Бенфика стала седьмым клубом, который португалец возглавлял в матчах плей-офф ЛЧ.

До лиссабонцев Моуриньо был главным тренером Тоттенхэма, МЮ, Челси, Реала, Интера и Порту, игравших под его руководством в плей-офф.

Португальский специалист превзошел достижение итальянца Карло Анчелотти, в активе которого выступления с 6 клубами на данных стадиях турнира.

Тренеры, возглавлявшие наибольшее количество клубов в плей-офф Лиги чемпионов

7 – Жозе Моуриньо (Португалия)

  • Бенфика (2025/26)
  • Тоттенхэм Хотспур (2019/20)
  • Манчестер Юнайтед (2017/18, 2018/19)
  • Челси (2005/06, 2006/07, 2007/08, 2013/14, 2014/15, 2015/16)
  • Реал (2010/11, 2011/12, 2012/13)
  • Интер (2008/09)
  • Порту (2001/02, 2003/04, 2004/05)

6 – Карло Анчелотти (Италия)

  • Бавария (2016/17, 2017/18)
  • Реал (2013/14, 2014/15, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25)
  • ПСЖ (2012/13)
  • Челси (2009/10, 2010/11)
  • Милан (2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08)
  • Ювентус (1998/99)

5 – Клаудио Раньери (Италия)

  • Лестер Сити (2016/17)
  • Интер (2011/12)
  • Рома (2010/11)
  • Ювентус (2008/09)
  • Челси (2003/04)

4 – Мануэль Пеллегрини (Чили)

Манчестер Сити (2013/14, 2014/15, 2015/16)
Малага (2012/13)
Реал (2009/10)
Вильярреал (2005/06, 2008/09)

4 – Унаи Эмери (Испания)

  • Астон Вилла (2024/25)
  • Вильярреал (2021/22)
  • ПСЖ (2016/17, 2017/18)
  • Валенсия (2010/11)

4 – Томас Тухель (Германия)

  • Бавария (2022/23, 2023/24)
  • Челси (2020/21, 2021/22, 2022/23)
  • ПСЖ (2018/19, 2019/20)
  • Боруссия Дортмунд (2016/17)
По теме:
ПСЖ – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Мадрид – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Аталанта повторила подвиг Ромы и Ювентуса в Лиге чемпионов
Лига чемпионов статистика Жозе Моуриньо Бенфика Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Челси Реал Мадрид Интер Милан Порту Карло Анчелотти Клаудио Раньери Мануэль Пеллегрини Томас Тухель Унаи Эмери
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Бокс | 25 февраля 2026, 08:11 3
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю

Александр может перейти в Bare Knuckle Boxing

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
Футбол | 25 февраля 2026, 01:45 1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома

Кривбасс перенес игру с Зарей на арену Колоса

Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Футбол | 25.02.2026, 07:02
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Теннис | 25.02.2026, 14:43
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Шовковский нашел приятное занятие после ухода из Динамо
Футбол | 25.02.2026, 21:57
Шовковский нашел приятное занятие после ухода из Динамо
Шовковский нашел приятное занятие после ухода из Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
23.02.2026, 22:16
Бокс
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 7
Теннис
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 26
Футбол
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем