26 февраля 2026, 00:08 | Обновлено 26 февраля 2026, 00:11
ФОТО. Самая горячая футболистка мира засветила новый Lamborghini

Алиша Леманн похвасталась Lamborghini за 200 тысяч евро

Instagram. Алиша Леманн

Футболистка «Лестера» и сборной Швейцарии Алиша Леманн поделилась в Instagram эффектными фото с новым Lamborghini.

На снимках 27-летняя звезда позирует рядом с белым кроссовером, а также показывает салон с фирменным логотипом бренда. Судя по дизайну, речь идет о Lamborghini Urus, стоимость которого может превышать 200 тысяч евро.

В подписи к публикации Леманн интригующе написала: «Это Lamborghini, малыш, ты со мной?» – чем сразу вызвала волну обсуждений. В сети уже предполагают, что роскошный автомобиль мог стать подарком от ее нового бойфренда, хотя сама футболистка это не подтверждала.

Алиша считается одной из самых сексуальных футболисток мира, а ее публикации регулярно становятся вирусными.

