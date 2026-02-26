ФОТО. Самая горячая футболистка мира засветила новый Lamborghini
Алиша Леманн похвасталась Lamborghini за 200 тысяч евро
Футболистка «Лестера» и сборной Швейцарии Алиша Леманн поделилась в Instagram эффектными фото с новым Lamborghini.
На снимках 27-летняя звезда позирует рядом с белым кроссовером, а также показывает салон с фирменным логотипом бренда. Судя по дизайну, речь идет о Lamborghini Urus, стоимость которого может превышать 200 тысяч евро.
В подписи к публикации Леманн интригующе написала: «Это Lamborghini, малыш, ты со мной?» – чем сразу вызвала волну обсуждений. В сети уже предполагают, что роскошный автомобиль мог стать подарком от ее нового бойфренда, хотя сама футболистка это не подтверждала.
Алиша считается одной из самых сексуальных футболисток мира, а ее публикации регулярно становятся вирусными.
