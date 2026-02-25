Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ювентус вдесятером сделал 3:0 против Галатасарая и перевел матч в овертаймы
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 23:57 | Обновлено 26 февраля 2026, 00:37
Ювентус вдесятером сделал 3:0 против Галатасарая и перевел матч в овертаймы

Туринцы сумели сравнять счет в противостоянии 1/16 финала ЛЧ после поражения 2:5

Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский Ювентус оформил камбек в противостоянии 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против турецкого Галатасарая.

После поражения 2:5 в первом матче туринцы сумели выиграть ответую встречу со счетом 3:0 и перевести матч в овертаймы.

Ювентус сделал это, играя вдесятером фактически весь второй тайм – на 48-й минуте прямую красную карточку получил Ллойд Келли.

Голами за туринцев отличились Мануэль Локателли (пенальти), Федерико Гатти и Уэстон Маккенни.

Победитель противостояния определеится в двух экстра-таймах. В случае надобности, встреча перейдет в серию пенальти.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 26 февраля

Ювентус (Италия) – Галатасарай (Турция) – 3:0 (матч продолжается) [первый поединок – 2:5]

Голы: Локателли, 37 (пен.), Гатти, 70, Маккенни, 82

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
