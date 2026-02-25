Ювентус вдесятером сделал 3:0 против Галатасарая и перевел матч в овертаймы
Туринцы сумели сравнять счет в противостоянии 1/16 финала ЛЧ после поражения 2:5
Туринский Ювентус оформил камбек в противостоянии 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против турецкого Галатасарая.
После поражения 2:5 в первом матче туринцы сумели выиграть ответую встречу со счетом 3:0 и перевести матч в овертаймы.
Ювентус сделал это, играя вдесятером фактически весь второй тайм – на 48-й минуте прямую красную карточку получил Ллойд Келли.
Голами за туринцев отличились Мануэль Локателли (пенальти), Федерико Гатти и Уэстон Маккенни.
Победитель противостояния определеится в двух экстра-таймах. В случае надобности, встреча перейдет в серию пенальти.
Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала
Ответный матч. 26 февраля
Ювентус (Италия) – Галатасарай (Турция) – 3:0 (матч продолжается) [первый поединок – 2:5]
Голы: Локателли, 37 (пен.), Гатти, 70, Маккенни, 82
