Ювентус вдесятером сделал 3:0 против Галатасарая и перевел матч в овертаймы

Туринский Ювентус оформил камбек в противостоянии 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против турецкого Галатасарая.

После поражения 2:5 в первом матче туринцы сумели выиграть ответую встречу со счетом 3:0 и перевести матч в овертаймы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ювентус сделал это, играя вдесятером фактически весь второй тайм – на 48-й минуте прямую красную карточку получил Ллойд Келли.

Голами за туринцев отличились Мануэль Локателли (пенальти), Федерико Гатти и Уэстон Маккенни.

Победитель противостояния определеится в двух экстра-таймах. В случае надобности, встреча перейдет в серию пенальти.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 26 февраля

Ювентус (Италия) – Галатасарай (Турция) – 3:0 (матч продолжается) [первый поединок – 2:5]

Голы: Локателли, 37 (пен.), Гатти, 70, Маккенни, 82

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine