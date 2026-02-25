Александр МАРТЫНЮК: «Принципиальности никакой нет»

Левый защитник харьковского «Металлиста 1925» Александр Мартынюк поделился ожиданиями от матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии».

– Проходит неделя подготовки к матчу с «Александрией». С какими эмоциями после ничьей с «Кривбассом» подходим к следующему поединку?

– Эмоции после игры, конечно, были плохие, но сейчас забываем, готовимся к «Александрии». Этот матч так же будет важным, каждая игра сейчас очень важна.

– Матч «Александрии» был отменен из-за неготовности поля. Как ты думаешь, это больше плюс для нас или наоборот будет полезно для соперника, ведь они будут свежее?

– Я думаю, нет разницы. Думаю, как для нас, так и для них будет тяжелая игра. Вы сами видите, какие сейчас погодные условия, какие поля, поэтому, думаю, они будут выходить на свою первую игру тоже очень настроенными.

– Ты очень хорошо знаешь эту команду, как думаешь, несмотря на место в таблице, пожалуй, все равно этот оппонент будет очень серьезным?

– Да, каждая игра у нас очень серьезная и очень тяжелая. Сейчас трудно с любым соперником, независимо от того, вверху таблицы он или внизу. Каждая игра сейчас очень тяжелая.

– Лично для тебя матч против «Александрии» будет более принципиальным, чем другие противостояния. Ты до этого выступал за эту команду.

– Нет, я думаю, принципиальности никакой нет. Каждая игра для меня является принципиальной, на каждый матч я выхожу, чтобы побеждать, чтобы показать хорошую игру. Поэтому я не вижу здесь ничего принципиального.

– Первый матч с «Кривбассом» показал, что поля в Украине из-за погоды еще не очень готовы. Вы уже сделали выводы, возможно, внесли определенные коррективы в игру?

– Да, мы внесли определенные коррективы. Сейчас будут теории относительно игры соперника. Будем смотреть, как они играли в предыдущих играх, посмотрим свою игру, рассмотрим все и будем готовиться к этой игре.

– «Александрия» очень изменилась летом, сейчас зимой тоже было много трансферов, пришло много легионеров. Как ты думаешь, будет ли этот матч коренным образом отличаться от того, который был в первом круге? Потому что тогда мы по счету довольно легко выиграли.

– Да, я думаю, этот матч будет отличаться, поскольку сейчас, как вы говорили, футбольное поле не в лучшем состоянии. Поэтому будет борьба с полем и с соперником. Тем более, что они сейчас подсилились. Я думаю, за полгода команда уже достаточно хорошо сыгралась, поэтому будет интересный и тяжелый матч.