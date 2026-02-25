Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Реал и Бенфика обменялись голами в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 22:23 | Обновлено 25 февраля 2026, 22:27
На мяч Рафы Силвы ответил Орельен Тчуамени, счет 1:1 во второй игре плей-офф еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал и лиссабонский Бенфика быстро обменялись голами в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

На 14-й минуте орлов вперед вывел Рафа Силва. Орельен Тчуамени ответил практически сразу, поразив ворота украиского голкипера Анатолия Трубина на 16-й.

❗️ ВИДЕО. Реал и Бенфика обменялись голами в ответном матче 1/16 финала ЛЧ

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
