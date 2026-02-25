Лига чемпионов25 февраля 2026, 22:23 | Обновлено 25 февраля 2026, 22:27
209
0
ВИДЕО. Реал и Бенфика обменялись голами в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
На мяч Рафы Силвы ответил Орельен Тчуамени, счет 1:1 во второй игре плей-офф еврокубка
25 февраля 2026, 22:23 | Обновлено 25 февраля 2026, 22:27
209
0
Мадридский Реал и лиссабонский Бенфика быстро обменялись голами в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.
На 14-й минуте орлов вперед вывел Рафа Силва. Орельен Тчуамени ответил практически сразу, поразив ворота украиского голкипера Анатолия Трубина на 16-й.
❗️ ВИДЕО. Реал и Бенфика обменялись голами в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 февраля 2026, 01:12 10
Французский вратарь планирует вернуть утраченное
Футбол | 25 февраля 2026, 18:07 34
«Горняки» в текущем сезоне уже сумели пополнить свои счета на более чем 10 миллионов евро
Футбол | 25.02.2026, 22:25
Футбол | 25.02.2026, 09:59
Футбол | 24.02.2026, 23:52
Комментарии 0
Популярные новости
25.02.2026, 07:02 35
23.02.2026, 23:32 8
24.02.2026, 00:00 25
23.02.2026, 19:26 16
25.02.2026, 09:39 26
24.02.2026, 16:41 5
25.02.2026, 01:42 4
25.02.2026, 04:02 6