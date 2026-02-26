В четверг, 26 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Штутгартом» и «Селтиком». По киевскому времени игра начнется в 19.45. Первый поединок завершился победой немцев со счётом 4:1.

Штутгарт

Совершенно приличные результаты демонстрируют «швабы» в текущем сезоне. После 23 туров Бундеслиги на их счету есть уже 43 зачетных пункта, благодаря которым клуб находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера, «Баварии», уже серьезное – 17 зачетных пунктов. В Кубке Германии «Штутгарт» дошел уже до полуфинала, где будет играть против «Фрайбурга».

В Лиге Европы немцам удалось набрать 15 баллов за 8 матчей, чего было достаточно для выхода в плей-офф.

Селтик

Для шотландских гегемонов сезон проходит далеко не лучшим образом. За 27 туров национальной лиги на балансе «Селтика» есть 54 балла, что пока позволяют ему находиться на 3-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Хартс», на данный момент составляет уже 6 очков, однако у зелено-белых есть игра в запасе. В Кубке Шотландии «Селтик» квалифицировался уже в четвертьфинал, где будет противостоять «Рейнджерс».

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе клубы играли между собой дважды – в 1/8 финала Кубка УЕФА в 2003 году. Тогда с общим счетом 4:5 дальше удалось пройти «Селтику».

Интересные факты

В 7/8 предыдущих матчах «Селтика» было забито более 2.5 гола.

В последних 9-х играх «Селтик» сохранил ворота сухими только 1 раз.

«Штутгарт» непобедим дома уже 8 игр подряд.

«Селтик» забил 49 голов в текущем сезоне чемпионата Шотландии – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.39 для Штутгарта и 6.89 для Селтика. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.61.