Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Штутгарт
26.02.2026 19:45 - : -
Селтик
Штутгарт – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 26 февраля в 19:45 по Киеву

Штутгарт – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Штутгарт

В четверг, 26 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Штутгартом» и «Селтиком». По киевскому времени игра начнется в 19.45. Первый поединок завершился победой немцев со счётом 4:1.

Штутгарт

Совершенно приличные результаты демонстрируют «швабы» в текущем сезоне. После 23 туров Бундеслиги на их счету есть уже 43 зачетных пункта, благодаря которым клуб находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера, «Баварии», уже серьезное – 17 зачетных пунктов. В Кубке Германии «Штутгарт» дошел уже до полуфинала, где будет играть против «Фрайбурга».

В Лиге Европы немцам удалось набрать 15 баллов за 8 матчей, чего было достаточно для выхода в плей-офф.

Селтик

Для шотландских гегемонов сезон проходит далеко не лучшим образом. За 27 туров национальной лиги на балансе «Селтика» есть 54 балла, что пока позволяют ему находиться на 3-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Хартс», на данный момент составляет уже 6 очков, однако у зелено-белых есть игра в запасе. В Кубке Шотландии «Селтик» квалифицировался уже в четвертьфинал, где будет противостоять «Рейнджерс».

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе клубы играли между собой дважды – в 1/8 финала Кубка УЕФА в 2003 году. Тогда с общим счетом 4:5 дальше удалось пройти «Селтику».

Интересные факты

  • В 7/8 предыдущих матчах «Селтика» было забито более 2.5 гола.
  • В последних 9-х играх «Селтик» сохранил ворота сухими только 1 раз.
  • «Штутгарт» непобедим дома уже 8 игр подряд.
  • «Селтик» забил 49 голов в текущем сезоне чемпионата Шотландии – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.61.

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.61.

Прогноз Sport.ua
Штутгарт
26 февраля 2026 -
19:45
Селтик
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
