Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский клуб получил от Шахтера полмиллиона за победу над Динамо
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 14:14 |
684
1

Украинский клуб получил от Шахтера полмиллиона за победу над Динамо

Михаил Кополовец рассказал о своей финансовой грамотности и матче против киевского клуба

28 февраля 2026, 14:14 |
684
1 Comments
Украинский клуб получил от Шахтера полмиллиона за победу над Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Кополовец

Бывший полузащитник львовских «Карпат» Михаил Кополовец рассказал о своей финансовой грамотности и вспомнил матч против киевского «Динамо», который позволил заработать солидные деньги:

«Грамотен ли финансово? Был – нет. Сейчас более стабилен, думаю, более умный. Я научился на своих ошибках. Купил в 2011 году машину за 72 000 долларов. Я мог купить три квартиры, но приехал в салон Volkswagen, ведь хотел Passat CC, он стоил 35 тысяч. Через два дня игра с «Динамо».

Мы обыграли «Динамо». Нам премиальные привалили полмиллиона долларов. Это нам «Шахтер» дал такую ​​мотивацию. Мне снова упало 35 тысяч. Я уже через два дня в салоне Audi был, уже смотрю A5, какой там Volkswagen. Я купил за 72 000 долларов Audi. Сильно ли я был грамотен?».

Матч, о котором рассказал Кополовец, на самом деле состоялся 24 апреля 2010 года. «Карпаты» обыграли «Динамо» со счетом 1:0 благодаря голу Уильяма Батисты, за что получили премию от «Шахтера».

Михаил в той встрече отыграл 67 минут, а «горняки» стали чемпионами в сезоне 2009/10. Кополовец защищал цвета «Карпат» с 2007 по 2013 год и с 2014 по 2015 год.

По теме:
Металлист 1925 и Александрия выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
ЛНЗ – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. К радости Шахтера: Полесье забило ЛНЗ, матч прерван
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Динамо Киев Шахтер Донецк Михаил Кополовец
Николай Тытюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кобин назвал фаворита матча ЛНЗ – Полесье: «Они потеряли лидера»
Футбол | 28 февраля 2026, 08:54 7
Кобин назвал фаворита матча ЛНЗ – Полесье: «Они потеряли лидера»
Кобин назвал фаворита матча ЛНЗ – Полесье: «Они потеряли лидера»

Специалист отдал незначительное предпочтение подопечным Руслана Ротаня

Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 27 февраля 2026, 15:17 48
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Футбол | 27.02.2026, 17:14
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Мальорка – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 28.02.2026, 14:09
Мальорка – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 28.02.2026, 02:30
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
а купил бы тогда биткоинов на 72000 долларов сейчас был бы богаче Илона Маска
Ответить
+1
Популярные новости
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
26.02.2026, 08:00 12
Футбол
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
27.02.2026, 04:00 1
Футбол
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16
Футбол
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 20
Бокс
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
27.02.2026, 18:04 2
Футбол
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
27.02.2026, 05:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем