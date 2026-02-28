Украинский клуб получил от Шахтера полмиллиона за победу над Динамо

Бывший полузащитник львовских «Карпат» Михаил Кополовец рассказал о своей финансовой грамотности и вспомнил матч против киевского «Динамо», который позволил заработать солидные деньги:

«Грамотен ли финансово? Был – нет. Сейчас более стабилен, думаю, более умный. Я научился на своих ошибках. Купил в 2011 году машину за 72 000 долларов. Я мог купить три квартиры, но приехал в салон Volkswagen, ведь хотел Passat CC, он стоил 35 тысяч. Через два дня игра с «Динамо».

Мы обыграли «Динамо». Нам премиальные привалили полмиллиона долларов. Это нам «Шахтер» дал такую ​​мотивацию. Мне снова упало 35 тысяч. Я уже через два дня в салоне Audi был, уже смотрю A5, какой там Volkswagen. Я купил за 72 000 долларов Audi. Сильно ли я был грамотен?».

Матч, о котором рассказал Кополовец, на самом деле состоялся 24 апреля 2010 года. «Карпаты» обыграли «Динамо» со счетом 1:0 благодаря голу Уильяма Батисты, за что получили премию от «Шахтера».

Михаил в той встрече отыграл 67 минут, а «горняки» стали чемпионами в сезоне 2009/10. Кополовец защищал цвета «Карпат» с 2007 по 2013 год и с 2014 по 2015 год.