За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко рассказал, есть ли в команде игроки, чьи братья или близкие родственники сейчас служат в армии и защищают Украину.

«Честно говоря, не интересовался этим подробно. Это тяжелая тема для каждого, поэтому в команде ее почти не обсуждают. У меня есть родственники, которые служат, и думаю, у многих ребят тоже кто-то есть. Если кому-то нужна помощь, ребята всегда могут обратиться и получить поддержку команды.

У меня служит брат, два дяди, а также муж моей сестры», – сказал Пономаренко.