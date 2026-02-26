Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 февраля 2026, 22:00 |
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины

Пономаренко рассказал, что его родственники встали на защиту Украины

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко рассказал, есть ли в команде игроки, чьи братья или близкие родственники сейчас служат в армии и защищают Украину.

«Честно говоря, не интересовался этим подробно. Это тяжелая тема для каждого, поэтому в команде ее почти не обсуждают. У меня есть родственники, которые служат, и думаю, у многих ребят тоже кто-то есть. Если кому-то нужна помощь, ребята всегда могут обратиться и получить поддержку команды.

У меня служит брат, два дяди, а также муж моей сестры», – сказал Пономаренко.

Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вооруженные силы Украины
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
easterly
а у бандарєнкі брат служить в кримській тро. мабудь теж за ним стежить
Spaceman
Дибільний заголовок
