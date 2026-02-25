Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ни в коем случае героем себя не считаю»

Форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко поделился эмоциями после минимальной победы «бело-синих» над львовским Движением (1:0) в 17 туре УПЛ.

– После первого матча Динамо прошло несколько дней. Просматривался матч?

– Полностью матч не смотрел, только самые интересные моменты. Ну и, конечно, гол посмотрел – и все.

– Как тебе гол? Классный получился?

– Да, забил хороший гол. Рад, что мяч попал в цель именно туда, куда я его направил.

– Первый гол Динамо в официальном матче в 2026 году – твой. Согласись, это звучит. Чувствуешь себя героем?

– Ни в коем случае героем себя не считаю. Героем считаю всю команду, потому что выиграли. Так сложилось, что решающий мяч забил я, но за этим голом стоит работа всех ребят, – сказал Матвей.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных баллов после 17 сыгранных матчей.