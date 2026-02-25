Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ни в коем случае героем себя не считаю»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 09:04 |
156
0

Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ни в коем случае героем себя не считаю»

Матвей рассказал об игре с «Рухом»

25 февраля 2026, 09:04 |
156
0
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ни в коем случае героем себя не считаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко поделился эмоциями после минимальной победы «бело-синих» над львовским Движением (1:0) в 17 туре УПЛ.

– После первого матча Динамо прошло несколько дней. Просматривался матч?

– Полностью матч не смотрел, только самые интересные моменты. Ну и, конечно, гол посмотрел – и все.

– Как тебе гол? Классный получился?

– Да, забил хороший гол. Рад, что мяч попал в цель именно туда, куда я его направил.

– Первый гол Динамо в официальном матче в 2026 году – твой. Согласись, это звучит. Чувствуешь себя героем?

– Ни в коем случае героем себя не считаю. Героем считаю всю команду, потому что выиграли. Так сложилось, что решающий мяч забил я, но за этим голом стоит работа всех ребят, – сказал Матвей.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных баллов после 17 сыгранных матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера возглавил аутсайдера Первой лиги Украины
Олег ДУЛУБ: «Это будет решать только Туран, но если этот игрок...»
Украинец неожиданно покинул Полесье после разговора с Ротанем
Матвей Пономаренко Динамо Киев Рух Львов Динамо - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Футбол | 24 февраля 2026, 07:57 7
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро

Клуб купит Илье конкурента – Эдмонда Тапсобу

Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Футбол | 24 февраля 2026, 09:37 10
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов

Предложения рассмотрит Международный совет футбольных ассоциаций

Адвокат Хакими шокировала новыми деталями в деле об изнасиловании
Футбол | 25.02.2026, 05:49
Адвокат Хакими шокировала новыми деталями в деле об изнасиловании
Адвокат Хакими шокировала новыми деталями в деле об изнасиловании
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 24.02.2026, 23:52
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Футбол | 24.02.2026, 09:47
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 8
Футбол
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
24.02.2026, 16:45 71
Футбол
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 5
Теннис
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 17
Футбол
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 46
Футбол
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
23.02.2026, 19:26 16
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
23.02.2026, 08:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем