Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серлот – среди лучших игроков топ-5 лиг по количеству хет-триков
Другие новости
25 февраля 2026, 18:26 | Обновлено 25 февраля 2026, 18:47
58
1

Серлот – среди лучших игроков топ-5 лиг по количеству хет-триков

Сколько матчей с 3+ голами имеет в своем активе норвежский нападающий?

25 февраля 2026, 18:26 | Обновлено 25 февраля 2026, 18:47
58
1 Comments
Серлот – среди лучших игроков топ-5 лиг по количеству хет-триков
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского Атлетико Александер Серлот отличился 5-м хет-триком за последние 3 сезона во всех турнирах.

Случилось это в матче 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы дома победили Брюгге со счетом 4:1.

Серлот за данный период догнал Эрлинга Холанда из Манчестер Сити, также оформившего 5 хет-триков за свой клуб.

Больше всего в топ-5 лигах осуществили Гарри Кейн (11) и Килиан Мбаппе (8).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством хет-триков за последние три сезона во всех турнирах

  • 11 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 8 – Килиан Мбаппе (ПСЖ, Реал)
  • 5 – Александер Серлот (Вильярреал, Атлетико)
  • 5 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 4 – Сэру Гирасси (Штутгарт, Боруссия Дортмунд)
  • 4 – Коул Палмер (Манчестер Сити, Челси)
  • 3 – Мика Бирет (Монако)
  • 3 – Андрей Крамарич (Хоффенхайм)
  • 3 – Патрик Шик (Байер)
  • 3 – Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас)
По теме:
Лунин – на месте. Реал объявил заявку на матч ЛЧ, есть большие проблемы
Диего СИМЕОНЕ: «Мы хотим большего»
Второй после Мбаппе. Голы Ваната принесли Жироне уже 11 очков в Ла Лиге
Атлетико Мадрид хет-трик статистика Эрлинг Холанд Александер Серлот Гарри Кейн Килиан Мбаппе
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
Футбол | 25 февраля 2026, 15:05 9
Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»

Вацко удивлен состоянием поля стадиона Динамо

Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Бокс | 25 февраля 2026, 08:11 3
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю

Александр может перейти в Bare Knuckle Boxing

Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Футбол | 25.02.2026, 07:44
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Футбол | 25.02.2026, 15:22
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25.02.2026, 09:39
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
"лиг" неучі 
Ответить
+1
Популярные новости
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 29
Футбол
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем