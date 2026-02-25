Серлот – среди лучших игроков топ-5 лиг по количеству хет-триков

Нападающий мадридского Атлетико Александер Серлот отличился 5-м хет-триком за последние 3 сезона во всех турнирах.

Случилось это в матче 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы дома победили Брюгге со счетом 4:1.

Серлот за данный период догнал Эрлинга Холанда из Манчестер Сити, также оформившего 5 хет-триков за свой клуб.

Больше всего в топ-5 лигах осуществили Гарри Кейн (11) и Килиан Мбаппе (8).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством хет-триков за последние три сезона во всех турнирах