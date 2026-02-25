Другие новости25 февраля 2026, 18:26 | Обновлено 25 февраля 2026, 18:47
Серлот – среди лучших игроков топ-5 лиг по количеству хет-триков
Сколько матчей с 3+ голами имеет в своем активе норвежский нападающий?
Нападающий мадридского Атлетико Александер Серлот отличился 5-м хет-триком за последние 3 сезона во всех турнирах.
Случилось это в матче 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы дома победили Брюгге со счетом 4:1.
Серлот за данный период догнал Эрлинга Холанда из Манчестер Сити, также оформившего 5 хет-триков за свой клуб.
Больше всего в топ-5 лигах осуществили Гарри Кейн (11) и Килиан Мбаппе (8).
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством хет-триков за последние три сезона во всех турнирах
- 11 – Гарри Кейн (Бавария)
- 8 – Килиан Мбаппе (ПСЖ, Реал)
- 5 – Александер Серлот (Вильярреал, Атлетико)
- 5 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 4 – Сэру Гирасси (Штутгарт, Боруссия Дортмунд)
- 4 – Коул Палмер (Манчестер Сити, Челси)
- 3 – Мика Бирет (Монако)
- 3 – Андрей Крамарич (Хоффенхайм)
- 3 – Патрик Шик (Байер)
- 3 – Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас)
"лиг" неучі
