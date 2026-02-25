Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серлот стал четвертым норвежцем, оформившим хет-трик в ЛЧ
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 10:57 | Обновлено 25 февраля 2026, 11:00
284
0

Серлот стал четвертым норвежцем, оформившим хет-трик в ЛЧ

Вспомним всех норвежцев, являвшихся авторами хет-триков в Лиге чемпионов

25 февраля 2026, 10:57 | Обновлено 25 февраля 2026, 11:00
284
0
Серлот стал четвертым норвежцем, оформившим хет-трик в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского Атлетико Александер Серлот стал лишь четвертым норвежским футболистом, оформившим хет-трик в матче Лиги чемпионов.

Случилось это в матче 1/16 финала сезона 2025/26, в котором Атлетико победил Брюгге со счетом 4:1.

В Серлот только трем норвежцам удавалось оформить хет-трик в матче Лиги чемпионов: Сигурду Рушвельдту, Фроде Йонсене и Эрлингу Холанду (дважды).

Норвежские футболисты, делавшие хет-трик в Лиге чемпионов

  • Александер Серлот (Атлетико), 2025/26, против Брюгге
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 2022/23, против РБ Лейпциг
  • Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург), 2019/20, против Генка
  • Фроде Йонсен (Русенборг), 2000/01, против Хельсингборга
  • Сигурд Рушфельдт (Русенборг), 1998/99, против Галатасарая

Норвегия благодаря трем голам Серлота догнала Хорватию в рейтинге национальностей с самым большим количеством хет-триков в Лиге чемпионов (по 5).

Лидируют по этому показателю бразильцы (23), французы (21) и англичане (14).

Национальности с самым большим количеством хет-триков в истории Лиги чемпионов

  • 23 – Бразилия
  • 21 – Франция
  • 14 – Англия
  • 13 – Аргентина
  • 12 – Португалия
  • 9 – Испания
  • 8 – Германия
  • 8 – Италия
  • 7 – Нидерланды
  • 7 – Польша
  • 5 – Хорватия
  • 5 – Норвегия
По теме:
Буде-Глимт пополнил свою коллекцию побед над итальянскими клубами
Ньюкасл стал лидером текущего сезона ЛЧ по количеству забитых мячей
Норвежское чудо. Рекорды, которые установил Буде-Глимт в Лиге чемпионов
Лига чемпионов Атлетико Мадрид статистика Александер Серлот хет-трик Эрлинг Холанд
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25 февраля 2026, 09:39 8
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение

Александрия обращалась к киевлянам по поводу возможности сыграть на их поле

Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Футбол | 24 февраля 2026, 15:00 46
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге

Украина занимает 25-е место в пятилетнем рейтинге УЕФА

Олег ДУЛУБ: «Это будет решать только Туран, но если этот игрок...»
Футбол | 25.02.2026, 09:19
Олег ДУЛУБ: «Это будет решать только Туран, но если этот игрок...»
Олег ДУЛУБ: «Это будет решать только Туран, но если этот игрок...»
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Футбол | 25.02.2026, 04:02
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
Футбол | 24.02.2026, 21:06
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
23.02.2026, 19:26 16
Футбол
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 3
Бокс
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
23.02.2026, 08:05 2
Хоккей
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
23.02.2026, 08:51
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем