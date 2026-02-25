Серлот стал четвертым норвежцем, оформившим хет-трик в ЛЧ

Нападающий мадридского Атлетико Александер Серлот стал лишь четвертым норвежским футболистом, оформившим хет-трик в матче Лиги чемпионов.

Случилось это в матче 1/16 финала сезона 2025/26, в котором Атлетико победил Брюгге со счетом 4:1.

В Серлот только трем норвежцам удавалось оформить хет-трик в матче Лиги чемпионов: Сигурду Рушвельдту, Фроде Йонсене и Эрлингу Холанду (дважды).

Норвежские футболисты, делавшие хет-трик в Лиге чемпионов

Александер Серлот (Атлетико), 2025/26, против Брюгге

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 2022/23, против РБ Лейпциг

Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург), 2019/20, против Генка

Фроде Йонсен (Русенборг), 2000/01, против Хельсингборга

Сигурд Рушфельдт (Русенборг), 1998/99, против Галатасарая

Норвегия благодаря трем голам Серлота догнала Хорватию в рейтинге национальностей с самым большим количеством хет-триков в Лиге чемпионов (по 5).

Лидируют по этому показателю бразильцы (23), французы (21) и англичане (14).

Национальности с самым большим количеством хет-триков в истории Лиги чемпионов