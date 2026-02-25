Серлот стал четвертым норвежцем, оформившим хет-трик в ЛЧ
Вспомним всех норвежцев, являвшихся авторами хет-триков в Лиге чемпионов
Нападающий мадридского Атлетико Александер Серлот стал лишь четвертым норвежским футболистом, оформившим хет-трик в матче Лиги чемпионов.
Случилось это в матче 1/16 финала сезона 2025/26, в котором Атлетико победил Брюгге со счетом 4:1.
В Серлот только трем норвежцам удавалось оформить хет-трик в матче Лиги чемпионов: Сигурду Рушвельдту, Фроде Йонсене и Эрлингу Холанду (дважды).
Норвежские футболисты, делавшие хет-трик в Лиге чемпионов
- Александер Серлот (Атлетико), 2025/26, против Брюгге
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 2022/23, против РБ Лейпциг
- Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург), 2019/20, против Генка
- Фроде Йонсен (Русенборг), 2000/01, против Хельсингборга
- Сигурд Рушфельдт (Русенборг), 1998/99, против Галатасарая
Норвегия благодаря трем голам Серлота догнала Хорватию в рейтинге национальностей с самым большим количеством хет-триков в Лиге чемпионов (по 5).
Лидируют по этому показателю бразильцы (23), французы (21) и англичане (14).
Национальности с самым большим количеством хет-триков в истории Лиги чемпионов
- 23 – Бразилия
- 21 – Франция
- 14 – Англия
- 13 – Аргентина
- 12 – Португалия
- 9 – Испания
- 8 – Германия
- 8 – Италия
- 7 – Нидерланды
- 7 – Польша
- 5 – Хорватия
- 5 – Норвегия
