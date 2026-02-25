Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА

Бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ «Шахтер» продолжает выступления в текущем сезоне еврокубков, являясь единственным представителем Украины на текущий момент в континентальных турнирах.

«Горняки» продолжают свой путь в Лиге конференций, где по данным Football Meets Data и по состоянию на сегодняшний день, сумели заработать призовых от УЕФА больше других участников турнира.

«Шахтер» сможет пополнить свои счета по итогам текущей еврокампании как минимум на 10,3 миллионов евро. Это лучший показатель в Лиге конференций, а вот меньше всех в этом турнире заработал ирландский «Шельбурн» – 4,4 миллиона евро.

В Лиге чемпионов больше остальных, по состоянию на сейчас, сумела заработать «Бавария» (99,8 млн евро), а вот меньше всех – «Кайрат» (21,2 млн евро).

В Лиге Европы наивысший заработок по призовым у «Ромы» (22,1 млн евро), наименьший – у «Мальме» (6,6 млн евро).

Напомним, «Шахтер» пробился в 1/8 финала Лиги конференций, где соперник «горняков» определится после стыковых матчей плей-офф турнира.