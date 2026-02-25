Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Лига конференций
25 февраля 2026, 18:07 |
1067
11

Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА

«Горняки» в текущем сезоне уже сумели пополнить свои счета на более чем 10 миллионов евро

25 февраля 2026, 18:07 |
1067
11 Comments
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
shakhtar.com

Бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ «Шахтер» продолжает выступления в текущем сезоне еврокубков, являясь единственным представителем Украины на текущий момент в континентальных турнирах.

«Горняки» продолжают свой путь в Лиге конференций, где по данным Football Meets Data и по состоянию на сегодняшний день, сумели заработать призовых от УЕФА больше других участников турнира.

«Шахтер» сможет пополнить свои счета по итогам текущей еврокампании как минимум на 10,3 миллионов евро. Это лучший показатель в Лиге конференций, а вот меньше всех в этом турнире заработал ирландский «Шельбурн» – 4,4 миллиона евро.

В Лиге чемпионов больше остальных, по состоянию на сейчас, сумела заработать «Бавария» (99,8 млн евро), а вот меньше всех – «Кайрат» (21,2 млн евро).

В Лиге Европы наивысший заработок по призовым у «Ромы» (22,1 млн евро), наименьший – у «Мальме» (6,6 млн евро).

Напомним, «Шахтер» пробился в 1/8 финала Лиги конференций, где соперник «горняков» определится после стыковых матчей плей-офф турнира.

По теме:
Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 20-го тура
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Клуб Премьер-лиги вернет Тараса Степаненко в чемпионат Украины
Шахтер Донецк Лига конференций УЕФА призовые выбор редакции
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
Олимпийские игры | 25 февраля 2026, 14:27 14
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом

Трансляция Игр общественным вещателем оставила неоднозначные впечатления

Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25 февраля 2026, 09:39 23
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение

Александрия обращалась к киевлянам по поводу возможности сыграть на их поле

Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Футбол | 25.02.2026, 06:23
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Футбол | 25.02.2026, 07:44
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Футбол | 25.02.2026, 15:22
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zelander
Неймовірний Шахтар як завжди в усьому лідер
Ответить
+16
Перший Серед Рівних в бані
Как для ЛК нормально, но это только начало, так как впереди Шахтёр ждет победа в этом турнире.
Ответить
+7
AK.228
Как обычно без официальных источников🤣. Самое главное что  🐓 первый среди равных в бане сам себе плюсов наставил, ещё его акаунт New Zealand 🤗
Ответить
+1
DK2025
Как трамппапулька сам себя все время хвалит, так и сиделец лондонский беспрерывно свою игрушку нахваливает. С помощью спорту уа тоже.
Ответить
0
Сказки ДАмбаса
И в честь сея торжественной победьі весь дамбас пересядет на бутьілку большого діаметра!
Ответить
0
Показать Скрыть 5 ответов
Эгоист
Пафосно и потужно
Ответить
-1
Популярные новости
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 6
Теннис
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 23
Футбол
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 29
Футбол
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 9
Футбол
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем