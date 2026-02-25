Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 18:08 |
Клуб Премьер-лиги вернет Тараса Степаненко в чемпионат Украины

Президент «Колоса» Андрей Засуха прокомментировал потенциальный переход полузащитника

Президент «Колоса» Андрей Засуха прокомментировал потенциальный переход бывшего полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко, ныне выступающего за турецкий «Эюпспор».

– Пишут, что «Колос» скоро подпишет Тараса Степаненко. Правда ли это?

– Думаю, что да, – лаконично ответил президент клуба из Ковалевки.

Контракт опытного украинского футболиста с «Эюпспором» истекает 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне Тарас провел девять матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.

Последним клубом Степаненко в Украине был донецкий «Шахтер», цвета которого он защищал до февраля 2025-го. В футболке «горняков» полузащитник сыграл 440 поединков, забил 30 мячей и оформил 25 ассистов.

В активе игрока – 87 матчей в составе сборной Украины и четыре результативных удара. Трансферная стоимость 36-летнего футболиста составляет 500 тысяч евро.

чемпионат Турции по футболу Эюпспор Колос Ковалевка Шахтер Донецк Тарас Степаненко Андрей Засуха
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
