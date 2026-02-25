Клуб Премьер-лиги вернет Тараса Степаненко в чемпионат Украины
Президент «Колоса» Андрей Засуха прокомментировал потенциальный переход полузащитника
Президент «Колоса» Андрей Засуха прокомментировал потенциальный переход бывшего полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко, ныне выступающего за турецкий «Эюпспор».
– Пишут, что «Колос» скоро подпишет Тараса Степаненко. Правда ли это?
– Думаю, что да, – лаконично ответил президент клуба из Ковалевки.
Контракт опытного украинского футболиста с «Эюпспором» истекает 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне Тарас провел девять матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.
Последним клубом Степаненко в Украине был донецкий «Шахтер», цвета которого он защищал до февраля 2025-го. В футболке «горняков» полузащитник сыграл 440 поединков, забил 30 мячей и оформил 25 ассистов.
В активе игрока – 87 матчей в составе сборной Украины и четыре результативных удара. Трансферная стоимость 36-летнего футболиста составляет 500 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер осваивает футбольный менеджмент
Кривбасс перенес игру с Зарей на арену Колоса