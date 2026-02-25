Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Футболист будет играть за «Колос»
Легенда «Шахтера» и бывший полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко близок к возвращению в УПЛ.
По информации ТаТоТаке, в ближайшее время 36-летнего хавбека должен заявить «Колос». Ожидается, что Степаненко проведет в Ковалевке как минимум второй круг текущего сезона.
После завершения этой части чемпионата стороны планируют принять решение о возможном продолжении сотрудничества.
Сейчас у Степаненко действует до лета контракт с «Эюпспором».
Ранее легендарный полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко откровенно высказался о работе с бывшим главным тренером команды Марино Пушичем, из-за которого был вынужден покинуть клуб.
37 лет будет в августе, зачем Колос? Ну максимум сезон вытянет. Если смотреть по Турции, то там травмы мучали его. Хотя Колосу не мешало такой игрок в играх С командами которые ниже в таблице.