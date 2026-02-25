Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 09:59 | Обновлено 25 февраля 2026, 10:54
8479
8

Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ

Футболист будет играть за «Колос»

25 февраля 2026, 09:59 | Обновлено 25 февраля 2026, 10:54
8479
8 Comments
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Легенда «Шахтера» и бывший полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко близок к возвращению в УПЛ.

По информации ТаТоТаке, в ближайшее время 36-летнего хавбека должен заявить «Колос». Ожидается, что Степаненко проведет в Ковалевке как минимум второй круг текущего сезона.

После завершения этой части чемпионата стороны планируют принять решение о возможном продолжении сотрудничества.

Сейчас у Степаненко действует до лета контракт с «Эюпспором».

Ранее легендарный полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко откровенно высказался о работе с бывшим главным тренером команды Марино Пушичем, из-за которого был вынужден покинуть клуб.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Он – лучший тренер тура в УПЛ. Здесь без вариантов»
ПАЛКИН: «Ахметов не боится вкладывать большие деньги в молодых бразильцев»
Дарио СРНА: «Эстевао был в нашем списке, но с Челси конкурировать сложно»
Тарас Степаненко Колос Ковалевка Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эюпспор ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(132)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
Футбол | 24 февраля 2026, 21:06 2
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря

Мадридский клуб интересуется Игорем Галдиным из Леванте

Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Бокс | 25 февраля 2026, 08:11 2
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю

Александр может перейти в Bare Knuckle Boxing

Вингер Бенфики готов поддержать Винисиуса в расистском скандале
Футбол | 25.02.2026, 03:04
Вингер Бенфики готов поддержать Винисиуса в расистском скандале
Вингер Бенфики готов поддержать Винисиуса в расистском скандале
Реал Мадрид – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 25.02.2026, 10:12
Реал Мадрид – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Другие виды | 24.02.2026, 14:55
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Вот это новость... Но 18 игр и пять жёлтых за неполных два сезона не жирно, даже вяло. 
37 лет будет в августе, зачем Колос? Ну максимум сезон вытянет. Если смотреть по Турции, то там травмы мучали его. Хотя Колосу не мешало такой игрок в играх С командами которые ниже в таблице. 
Ответить
+1
Singularis
Смелый  мужик.
Ответить
+1
AK.228
Зачем, почему, для чего… нифига не поймут пацаны 
Ответить
-1
Footballka
В УПЛ він ще може пограти, але навіщо він Колосу? Якщо правда, то нехай, буде цікаво. 
Ответить
-1
vbrjkf
І навіщо Колосу цей шлак? Для того щоб псував атмосферу в команді і повітря на полі?
Ответить
-1
Андрій Шевченко
Навіть в Турції обісралось уськоглаза невдаха ))
Ответить
-1
AK.228
Похвально что не боится возвращаться 
Ответить
-2
Falko
Чому не в МетаЗап? Там допомога більше потрібна. 
Ответить
-5
Популярные новости
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
23.02.2026, 22:16
Бокс
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 17
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
23.02.2026, 08:51
Футбол
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 5
Теннис
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
23.02.2026, 09:15 9
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем