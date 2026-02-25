Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ

Легенда «Шахтера» и бывший полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко близок к возвращению в УПЛ.

По информации ТаТоТаке, в ближайшее время 36-летнего хавбека должен заявить «Колос». Ожидается, что Степаненко проведет в Ковалевке как минимум второй круг текущего сезона.

После завершения этой части чемпионата стороны планируют принять решение о возможном продолжении сотрудничества.

Сейчас у Степаненко действует до лета контракт с «Эюпспором».

