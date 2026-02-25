Полузащитник Руха не успевает восстановиться к игре с Оболонью

Как стало известно Sport.ua, восстановление после травмы полузащитника «Руха» Василия Рунича происходит не так быстро, как ожидалось.

Он продолжает тренироваться по индивидуальной программе и вряд ли поможет львовской команде в поединке 18-го тура УПЛ – с «Оболонью», который состоится 1 марта.

По имеющейся информации, продолжают находиться в лазарете бразилец Клайвер и Юрий Копына. Они должны вернуться в строй перед паузой в чемпионате в конце марта, вызванной матчами сборных.

После очередной распродажи игроков "Руха" львовской команде очень не хватает опытных исполнителей.

Сейчас подопечные Ивана Федыка занимают 11 место в чемпионате, набрав 19 очков.