Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Руха не успевает восстановиться к игре с Оболонью
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 17:39 |
160
0

Полузащитник Руха не успевает восстановиться к игре с Оболонью

Львовскому клубу не хватает опытных игроков

25 февраля 2026, 17:39 |
160
0
Полузащитник Руха не успевает восстановиться к игре с Оболонью
ФК Рух Львов. Василий Рунич

Как стало известно Sport.ua, восстановление после травмы полузащитника «Руха» Василия Рунича происходит не так быстро, как ожидалось.

Он продолжает тренироваться по индивидуальной программе и вряд ли поможет львовской команде в поединке 18-го тура УПЛ – с «Оболонью», который состоится 1 марта.

По имеющейся информации, продолжают находиться в лазарете бразилец Клайвер и Юрий Копына. Они должны вернуться в строй перед паузой в чемпионате в конце марта, вызванной матчами сборных.

После очередной распродажи игроков "Руха" львовской команде очень не хватает опытных исполнителей.

Сейчас подопечные Ивана Федыка занимают 11 место в чемпионате, набрав 19 очков.

По теме:
Три легионера Зари не сыграют в ближайшем туре
Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 20-го тура
Костюк сказал, что изменил в Динамо после Шовковского
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух Василий Рунич Юрий Копына Клайвер Габриэл травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
Футбол | 24 февраля 2026, 21:06 2
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря

Мадридский клуб интересуется Игорем Галдиным из Леванте

Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Футбол | 25 февраля 2026, 09:59 12
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ

Футболист будет играть за «Колос»

Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Футбол | 25.02.2026, 07:02
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Футбол | 25.02.2026, 15:22
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Теннис | 25.02.2026, 12:45
Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
24.02.2026, 09:47 2
Футбол
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
23.02.2026, 23:32 8
Бокс
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 6
Теннис
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
23.02.2026, 19:26 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем