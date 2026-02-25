Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 20-го тура
Поединки будут сыграны с 13 по 15 марта в течение трех дней
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 20-го тура. Поединки будут сыграны с 13 по 15 марта в течение трех дней.
Тур откроет матч, который состоится 13 марта – дебютант элитного дивизиона «Полтава» сыграет против львовских «Карпат». В этот же день свой матч проведут два киевских клуба – «Динамо» и «Оболонь».
Заключительная игра пройдет 15 марта в 18:00, когда один из главных претендентов на победу в чемпионате, донецкий «Шахтер» встретится с харьковским «Металлистом 1925».
На данный момент команды сыграли 17 туров, по итогам которых лидируют в турнирной таблице черкасский ЛНЗ и подопечные Арды Турана, которые набрали по 38 баллов.
Тройку сильнейших замыкает житомирское «Полесье», в активе которого 33 пункта. Рядом с «волками» разместились «Динамо» (29) и криворожский «Кривбасс» (27).
Расписание матчей 20-го тура Украинской Премьер-лиги
13 марта (пятница)
- 13:00, Полтава – Карпаты
- 18:00, Динамо – Оболонь
14 марта (суббота)
- 13:00, ЛНЗ – Александрия
- 15:30, Кудровка – Верес
- 18:00, Полесье – Кривбасс
15 марта (воскресенье)
- 13:00, Эпицентр – Рух
- 15:30, Колос – Заря
- 18:00, Шахтер – Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вацко удивлен состоянием поля стадиона Динамо
Футболист будет играть за «Колос»