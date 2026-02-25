Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 20-го тура

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 18:37
Поединки будут сыграны с 13 по 15 марта в течение трех дней

Украинская Премьер-лига. Динамо – Рух

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 20-го тура. Поединки будут сыграны с 13 по 15 марта в течение трех дней.

Тур откроет матч, который состоится 13 марта – дебютант элитного дивизиона «Полтава» сыграет против львовских «Карпат». В этот же день свой матч проведут два киевских клуба – «Динамо» и «Оболонь».

Заключительная игра пройдет 15 марта в 18:00, когда один из главных претендентов на победу в чемпионате, донецкий «Шахтер» встретится с харьковским «Металлистом 1925».

На данный момент команды сыграли 17 туров, по итогам которых лидируют в турнирной таблице черкасский ЛНЗ и подопечные Арды Турана, которые набрали по 38 баллов.

Тройку сильнейших замыкает житомирское «Полесье», в активе которого 33 пункта. Рядом с «волками» разместились «Динамо» (29) и криворожский «Кривбасс» (27).

Расписание матчей 20-го тура Украинской Премьер-лиги

13 марта (пятница)

  • 13:00, Полтава – Карпаты
  • 18:00, Динамо – Оболонь

14 марта (суббота)

  • 13:00, ЛНЗ – Александрия
  • 15:30, Кудровка – Верес
  • 18:00, Полесье – Кривбасс

15 марта (воскресенье)

  • 13:00, Эпицентр – Рух
  • 15:30, Колос – Заря
  • 18:00, Шахтер – Металлист 1925
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Карпаты Львов Динамо Киев Оболонь Киев Динамо - Оболонь ЛНЗ Черкассы Александрия ЛНЗ - Александрия Кудровка Верес Ровно Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Полесье - Кривбасс Эпицентр Каменец-Подольский Рух Львов Колос Ковалевка Заря Луганск Колос - Заря Шахтер Донецк Металлист 1925 Шахтер - Металлист 1925 даты и время матчей
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
