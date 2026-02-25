Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 20-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 20-го тура. Поединки будут сыграны с 13 по 15 марта в течение трех дней.

Тур откроет матч, который состоится 13 марта – дебютант элитного дивизиона «Полтава» сыграет против львовских «Карпат». В этот же день свой матч проведут два киевских клуба – «Динамо» и «Оболонь».

Заключительная игра пройдет 15 марта в 18:00, когда один из главных претендентов на победу в чемпионате, донецкий «Шахтер» встретится с харьковским «Металлистом 1925».

На данный момент команды сыграли 17 туров, по итогам которых лидируют в турнирной таблице черкасский ЛНЗ и подопечные Арды Турана, которые набрали по 38 баллов.

Тройку сильнейших замыкает житомирское «Полесье», в активе которого 33 пункта. Рядом с «волками» разместились «Динамо» (29) и криворожский «Кривбасс» (27).

Расписание матчей 20-го тура Украинской Премьер-лиги

13 марта (пятница)

13:00, Полтава – Карпаты

18:00, Динамо – Оболонь

14 марта (суббота)

13:00, ЛНЗ – Александрия

15:30, Кудровка – Верес

18:00, Полесье – Кривбасс

15 марта (воскресенье)