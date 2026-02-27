Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 07:30 |
764
0

Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения

Павлов больше не общается с россиянами

27 февраля 2026, 07:30 |
764
0
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
УАФ. Николай Павлов

Бывший тренер сборной Украины, «Динамо» и ряда других команд Николай Павлов рассказал, поддерживает ли он в дальнейшем связи с россиянами.

– Остался ли у вас в россии кто-то, с кем вы поддерживаете связи?

– Нет, никого. Ни с кем из россии я не общаюсь и не поддерживаю никаких отношений. Таких людей у меня там не осталось.

– Неужели за эти четыре года никто из ее футбольных людей вам так и не позвонил?

– Нет. Из России мне никто не звонил.

Ранее украинский тренер Николай Павлов, который в свое время возглавлял киевское «Динамо», в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о россиянах.

По теме:
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Лишним будет ЛНЗ. Экс-игрок сборной Украины – о предстоящем туре УПЛ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Эпицентр
Николай Павлов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу российско-украинская война
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Футбол | 26 февраля 2026, 19:00 5
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций

Вечером 26 февраля будет сыграно 8 матчей третьего по силе еврокубка

Реал нацелился на лидера лондонского Арсенала
Футбол | 27 февраля 2026, 05:58 0
Реал нацелился на лидера лондонского Арсенала
Реал нацелился на лидера лондонского Арсенала

Мадридский клуб проявил интерес к центральному защитнику Габриэлу Магальяйнсу

У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 27.02.2026, 00:34
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Стало известно, какие нововведения ввел в Динамо Игорь Костюк
Футбол | 27.02.2026, 04:30
Стало известно, какие нововведения ввел в Динамо Игорь Костюк
Стало известно, какие нововведения ввел в Динамо Игорь Костюк
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Футбол | 26.02.2026, 09:36
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 22
Футбол
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
26.02.2026, 09:23 12
Футбол
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 9
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
25.02.2026, 14:27 39
Олимпийские игры
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
25.02.2026, 01:12 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем