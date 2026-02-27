Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
Павлов больше не общается с россиянами
Бывший тренер сборной Украины, «Динамо» и ряда других команд Николай Павлов рассказал, поддерживает ли он в дальнейшем связи с россиянами.
– Остался ли у вас в россии кто-то, с кем вы поддерживаете связи?
– Нет, никого. Ни с кем из россии я не общаюсь и не поддерживаю никаких отношений. Таких людей у меня там не осталось.
– Неужели за эти четыре года никто из ее футбольных людей вам так и не позвонил?
– Нет. Из России мне никто не звонил.
Ранее украинский тренер Николай Павлов, который в свое время возглавлял киевское «Динамо», в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о россиянах.
