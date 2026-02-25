Лунин – на месте. Реал объявил заявку на матч ЛЧ, есть большие проблемы
Игру против Бенфики пропустит Килиан Мбаппе
Мадридский «Реал» объявил заявку на ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики», который состоится 25 февраля 2026 года в 22:00 по киевскому времени.
В список заявленных игроков не попал звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Ранее СМИ сообщали, что он получил травму.
Стоит отметить, что Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов – на его счету 13 голов в 8 матчах турнира.
Украинский вратарь Андрей Лунин попал в заявку на матч.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2026
🆚 @SLBenfica pic.twitter.com/kYcAnXtqNy
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча начнется 25 февраля в 22:00 по Киеву
Кривбасс перенес игру с Зарей на арену Колоса