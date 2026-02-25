Лунин – на месте. Реал объявил заявку на матч ЛЧ, есть большие проблемы

Мадридский «Реал» объявил заявку на ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики», который состоится 25 февраля 2026 года в 22:00 по киевскому времени.

В список заявленных игроков не попал звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Ранее СМИ сообщали, что он получил травму.

Стоит отметить, что Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов – на его счету 13 голов в 8 матчах турнира.

Украинский вратарь Андрей Лунин попал в заявку на матч.