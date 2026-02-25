Олег ДУЛУБ: «Он – лучший тренер тура в УПЛ. Здесь без вариантов»

Известный тренер Олег Дулуб назвал лучшего тренера 17-го тура Украинской Премьер-лиги. Специалист отметил Олега Шандрука после матча Вереса с СК Полтава (3:2).

– Тренер тура для вас – это...

– Олег Шандрук, здесь без вариантов. Найти правильные слова в раздевалке, перестроить игру и вытащить матч с 0:2 на 3:2 – это было сделано очень неплохо, – сказал Дулуб.

В матче 17 тура УПЛ Верес создал настоящий камбэк.«Волки» уступали 0:2, но смогли перевернуть игру и вырвать победу со счетом 3:2, что позволило им подняться на 9 строчку турнирной таблицы.