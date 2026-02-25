Олег ДУЛУБ: «Это будет решать только Туран, но если этот игрок...»
Специалист похвалил Лассину Траоре из «Шахтера»
Известный специалист Олег Дулуб назвал лучшего игрока 17 тура УПЛ. Тренер отметил легионера Шахтера Лассину Траоре, который забил три мяча в ворота Карпат (3:0).
– Кого бы вы назвали лучшим игроком 17-го тура?
– Наверное, Лассину Траоре из Шахтера. Выйти на замену и сделать хет-трик в ворота Карпат (3:0) в такой хорошей манере – это многое стоит.
Даже если вынести за скобки третий гол в пустые ворота, первое исполнение головой и второй мяч в быстрой атаке были великолепны. Сугубо по зрительскому восприятию – это лучший перформанс.
– А вот такой Траоре нужен Шахтеру? Зимой сообщалось, что его хотели продать в Антверпен, трансфер сорвался и сейчас его ситуация в команде несколько непонятна.
– Я вам сразу скажу: здесь должен решать Туран – нужен ли он ему или нет. Но если этот игрок будет забивать хет-трики в каждой игре, думаю, ни один тренер не откажется иметь такого в своем составе. Тем более, когда он вышел на замену и практически перевернул игру вместе с Эгиналду, – сказал Дулуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент Украины хочет перезагрузить НОК
Украина занимает 25-е место в пятилетнем рейтинге УЕФА