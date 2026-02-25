Олег ДУЛУБ: «Это будет решать только Туран, но если этот игрок...»

Известный специалист Олег Дулуб назвал лучшего игрока 17 тура УПЛ. Тренер отметил легионера Шахтера Лассину Траоре, который забил три мяча в ворота Карпат (3:0).

– Кого бы вы назвали лучшим игроком 17-го тура?

– Наверное, Лассину Траоре из Шахтера. Выйти на замену и сделать хет-трик в ворота Карпат (3:0) в такой хорошей манере – это многое стоит.

Даже если вынести за скобки третий гол в пустые ворота, первое исполнение головой и второй мяч в быстрой атаке были великолепны. Сугубо по зрительскому восприятию – это лучший перформанс.

– А вот такой Траоре нужен Шахтеру? Зимой сообщалось, что его хотели продать в Антверпен, трансфер сорвался и сейчас его ситуация в команде несколько непонятна.

– Я вам сразу скажу: здесь должен решать Туран – нужен ли он ему или нет. Но если этот игрок будет забивать хет-трики в каждой игре, думаю, ни один тренер не откажется иметь такого в своем составе. Тем более, когда он вышел на замену и практически перевернул игру вместе с Эгиналду, – сказал Дулуб.