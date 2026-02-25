Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ДУЛУБ: «Это будет решать только Туран, но если этот игрок...»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 09:19 |
287
0

Олег ДУЛУБ: «Это будет решать только Туран, но если этот игрок...»

Специалист похвалил Лассину Траоре из «Шахтера»

25 февраля 2026, 09:19 |
287
0
Олег ДУЛУБ: «Это будет решать только Туран, но если этот игрок...»
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный специалист Олег Дулуб назвал лучшего игрока 17 тура УПЛ. Тренер отметил легионера Шахтера Лассину Траоре, который забил три мяча в ворота Карпат (3:0).

– Кого бы вы назвали лучшим игроком 17-го тура?

– Наверное, Лассину Траоре из Шахтера. Выйти на замену и сделать хет-трик в ворота Карпат (3:0) в такой хорошей манере – это многое стоит.

Даже если вынести за скобки третий гол в пустые ворота, первое исполнение головой и второй мяч в быстрой атаке были великолепны. Сугубо по зрительскому восприятию – это лучший перформанс.

– А вот такой Траоре нужен Шахтеру? Зимой сообщалось, что его хотели продать в Антверпен, трансфер сорвался и сейчас его ситуация в команде несколько непонятна.

– Я вам сразу скажу: здесь должен решать Туран – нужен ли он ему или нет. Но если этот игрок будет забивать хет-трики в каждой игре, думаю, ни один тренер не откажется иметь такого в своем составе. Тем более, когда он вышел на замену и практически перевернул игру вместе с Эгиналду, – сказал Дулуб.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера возглавил аутсайдера Первой лиги Украины
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ни в коем случае героем себя не считаю»
Украинец неожиданно покинул Полесье после разговора с Ротанем
Олег Дулуб Лассина Траоре Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Арда Туран
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зеленский возмущен скандалом вокруг Гераскевича и решил наказать виновных
Олимпийские игры | 24 февраля 2026, 23:22 2
Зеленский возмущен скандалом вокруг Гераскевича и решил наказать виновных
Зеленский возмущен скандалом вокруг Гераскевича и решил наказать виновных

Президент Украины хочет перезагрузить НОК

Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Футбол | 24 февраля 2026, 15:00 44
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге

Украина занимает 25-е место в пятилетнем рейтинге УЕФА

Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Футбол | 24.02.2026, 09:37
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Арбелоа разнес заявление Лапорты и напомнил о громком деле
Футбол | 25.02.2026, 06:09
Арбелоа разнес заявление Лапорты и напомнил о громком деле
Арбелоа разнес заявление Лапорты и напомнил о громком деле
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Футбол | 24.02.2026, 09:04
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 8
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
23.02.2026, 08:51
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
23.02.2026, 23:32 8
Бокс
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
23.02.2026, 08:05 2
Хоккей
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
23.02.2026, 16:29 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем