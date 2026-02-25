Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 07:34
1

Дулуб снова заговорил об Оба после победы ЛНЗ над Эпицентром в УПЛ

Специалист вновь отметил, что потеря Проспера может стать ключевой для «фиолетовых»

Дулуб снова заговорил об Оба после победы ЛНЗ над Эпицентром в УПЛ
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный специалист Олег Дулуб высказался о победе ЛНЗ над Эпицентром (2:0) в матче 17 тура УПЛ, где ганский форвард «фиолетовых» Марк Ассинор оформил дубль.

– Проспер Оба ушел из ЛНЗ, но в матче с Эпицентром (2:0) прекрасно проявил себя Асинор, оформив дубль. Сможет ли он выйти из тени Проспера и взять на себя лидерскую ношу?

– У него была почти стопроцентная реализация: забил с первого момента, затем реализовал второй. Но, по моему мнению, Оба будет сложно заменить. Во-первых, они разные по профайлу игроки.

Во-вторых, как я уже говорил, на моей памяти почти не было футболистов, которые могли бы вот так с чистого листа влиться в команду, минуя процесс адаптации. Оба были очень качественным игроком, который определял результат для ЛНЗ на этом отрезке, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги. У подопечных Виталия Пономарева есть 38 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - ЛНЗ Проспер Оба Марк Ассинор
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
