Дулуб снова заговорил об Оба после победы ЛНЗ над Эпицентром в УПЛ

Известный специалист Олег Дулуб высказался о победе ЛНЗ над Эпицентром (2:0) в матче 17 тура УПЛ, где ганский форвард «фиолетовых» Марк Ассинор оформил дубль.

– Проспер Оба ушел из ЛНЗ, но в матче с Эпицентром (2:0) прекрасно проявил себя Асинор, оформив дубль. Сможет ли он выйти из тени Проспера и взять на себя лидерскую ношу?

– У него была почти стопроцентная реализация: забил с первого момента, затем реализовал второй. Но, по моему мнению, Оба будет сложно заменить. Во-первых, они разные по профайлу игроки.

Во-вторых, как я уже говорил, на моей памяти почти не было футболистов, которые могли бы вот так с чистого листа влиться в команду, минуя процесс адаптации. Оба были очень качественным игроком, который определял результат для ЛНЗ на этом отрезке, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги. У подопечных Виталия Пономарева есть 38 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.