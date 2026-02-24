ЛНЗ понес серьезную кадровую потерю

Как стало известно Sport.ua, из-за повреждения паха в поединке 17 тура УПЛ с «Эпицентром» косовский легионер ЛНЗ Мухаррем Яшари не сможет помочь своей команде в ближайших календарных матчах чемпионата – с «Полесьем», «Вересом» и в четвертьфинале Кубка Украины – с «Буковиной».

В текущем сезоне на счету Мухаррема Яшари 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

В настоящее время черкасские футболисты возглавляют турнирную таблицу, набрав 38 очков.

Ранее сообщалось о том, что Мухаррем Яшари мог продолжить карьеру еру в составе «Металлиста 1925».