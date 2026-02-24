Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 22:09 | Обновлено 24 февраля 2026, 22:59
ЛНЗ понес серьезную кадровую потерю

Мухаррем Яшари оказался в лазарете

ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Как стало известно Sport.ua, из-за повреждения паха в поединке 17 тура УПЛ с «Эпицентром» косовский легионер ЛНЗ Мухаррем Яшари не сможет помочь своей команде в ближайших календарных матчах чемпионата – с «Полесьем», «Вересом» и в четвертьфинале Кубка Украины – с «Буковиной».

В текущем сезоне на счету Мухаррема Яшари 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

В настоящее время черкасские футболисты возглавляют турнирную таблицу, набрав 38 очков.

Ранее сообщалось о том, что Мухаррем Яшари мог продолжить карьеру еру в составе «Металлиста 1925».


Павлов вспомнил день, когда началась полномасштабная война против Украины
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Фран ФЕРНАНДЕС: «Карпаты? Меня спрашивали, не сошел ли я с ума»

