ОФИЦИАЛЬНО. Костышин трудоустроился в клубе Первой лиги Украины

Хмельницкое Подолье официально объявило о назначении Виталия Костышина на должность спортивного директора клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Футбольный клуб «Подолье» рад сообщить о возвращении в клуб хорошо знакомой для наших болельщиков фигуры — Виталия Костышина, занявшего должность спортивного директора ФК «Подолье».

Виталий Костышин – человек, хорошо знающий философию клуба, его ценности и амбиции. Его опыт работы в «Подолье», профессионализм, глубокое понимание футбольных процессов и умение строить системную работу станут важным шагом в развитии клуба.

Возвращение Виталия — это не только новый этап в его карьере, но мощное усиление управленческой команды «Подолье». Вместе продолжаем строить конкурентоспособный клуб, ориентированный на результат, развитие молодежи и стабильное будущее.

Приветствуем в команде и желаем успехов на новой должности», – говорится в официальном заявлении клуба.

В нынешнем сезоне Первой Лиги Украины Подолье занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей.