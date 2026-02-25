Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера возглавил аутсайдера Первой лиги Украины
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 09:33 | Обновлено 25 февраля 2026, 09:45
2051
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера возглавил аутсайдера Первой лиги Украины

Александр Воловик стал главным тренером «Подолья»

ФК Подолье. Александр Воловик

Хмельницкое Подолье официально объявило о назначении украинского специалиста Александра Воловика на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Александр лишился приставки «исполняющий обязанности» и теперь является полноценным главным тренером клуба из Хмельницкого. О деталях сделки не сообщается.

«Руководство клуба выражает полное доверие тренеру и верит, что под его руководством ФК «Подолье» будет двигаться вперед, прогрессировать и достигать поставленных целей.

Желаем Александру Воловику успехов, побед и ярких эмоций вместе с «Подольем», – лаконично говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне Первой Лиги Украины Подолье занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей.

Александр Воловик Подолье Хмельницкий Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Подолье
