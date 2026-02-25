ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера возглавил аутсайдера Первой лиги Украины

Хмельницкое Подолье официально объявило о назначении украинского специалиста Александра Воловика на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Александр лишился приставки «исполняющий обязанности» и теперь является полноценным главным тренером клуба из Хмельницкого. О деталях сделки не сообщается.

«Руководство клуба выражает полное доверие тренеру и верит, что под его руководством ФК «Подолье» будет двигаться вперед, прогрессировать и достигать поставленных целей.

Желаем Александру Воловику успехов, побед и ярких эмоций вместе с «Подольем», – лаконично говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне Первой Лиги Украины Подолье занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей.