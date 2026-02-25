Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч Александрии выступил с заявлением по сорванному матчу против Оболони
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 07:22 | Обновлено 25 февраля 2026, 09:39
Кирилл Нестеренко заявил, что его команда максимально разочарована

ФК Александрия.

Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко высказался по поводу сорванного матча 17 тура УПЛ против киевской Оболони, который не состоялся из-за состояния поля на КСК Ника.

«Что касается непроведённого матча. А как я могу прокомментировать? Мы максимально расстроены. Мы были готовы играть в любых условиях – на снегу, на песке, где угодно, но играть этот матч с Оболонью. Он очень важен, чтобы взять 3 очка и исправлять наше положение.

Но хочется поблагодарить наших болельщиков за то, что они пришли, несмотря на все невзгоды. Они с нами, они поддерживают нас.

Они помогали подготовить поле к этому матчу. Даже в такую ​​погоду, в такой холод они с нами. Пришли даже посмотреть нашу тренировку. Мы все вместе, идем дальше», – сказал Нестеренко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Оболонь занимает 12-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 17 баллов. Александрия занимает 15 строчку с 11 баллами. Судьбу матча Александрия – Оболонь решит КДК УАФ.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
