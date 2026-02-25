Коуч Александрии выступил с заявлением по сорванному матчу против Оболони
Кирилл Нестеренко заявил, что его команда максимально разочарована
Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко высказался по поводу сорванного матча 17 тура УПЛ против киевской Оболони, который не состоялся из-за состояния поля на КСК Ника.
«Что касается непроведённого матча. А как я могу прокомментировать? Мы максимально расстроены. Мы были готовы играть в любых условиях – на снегу, на песке, где угодно, но играть этот матч с Оболонью. Он очень важен, чтобы взять 3 очка и исправлять наше положение.
Но хочется поблагодарить наших болельщиков за то, что они пришли, несмотря на все невзгоды. Они с нами, они поддерживают нас.
Они помогали подготовить поле к этому матчу. Даже в такую погоду, в такой холод они с нами. Пришли даже посмотреть нашу тренировку. Мы все вместе, идем дальше», – сказал Нестеренко.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Оболонь занимает 12-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 17 баллов. Александрия занимает 15 строчку с 11 баллами. Судьбу матча Александрия – Оболонь решит КДК УАФ.
