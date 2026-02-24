Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 23:02 |
Александрия обращалась к киевлянам по поводу возможности сыграть на их поле

ФК Александрия

Исполнительный директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал отмену матча 17-го тура чемпионата Украины против «Оболони».

«У меня действительно была информация о том, в каком состоянии поле «Оболони». Когда мы поняли, что может быть такая ситуация, мы связывались с тремя стадионами и нам все три стадиона отказали. Понимаю, почему – потому что у них самих поля в таком состоянии... Мы видели игры, которые сейчас были. Понимаю, что те стадионы с жидкостным подогревом – у них ситуация лучше.

А там, где электрический – там такая ситуация, потому что сами понимаете, насколько трудно сейчас генерировать электроэнергию.

Какие стадионы? «Динамо» – вы видели, какой там стадион. «Львов Арена» – команда принимает там участие и тренируется, то есть там не было технической возможности принимать игры. К «Вересу» мы даже не обращались – у них три дня подряд матчи на стадионе. Там нереально сыграть. К «Левому Берегу» мы тоже обращались, но они не успели подготовить поле», – сказал Китаев.

