Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрии грозит техническое поражение из-за отмененного матча с Оболонью
Украина. Премьер лига
23 февраля 2026, 14:14 |
3161
10

Александрии грозит техническое поражение из-за отмененного матча с Оболонью

Дальнейшую судьбу игры 17-го тура будет определять Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ

23 февраля 2026, 14:14 |
3161
10 Comments
Александрии грозит техническое поражение из-за отмененного матча с Оболонью
Александрия – Оболонь

Матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Оболонью» был отменен из-за неудовлетворительного состояния поля. Решение принял главный арбитр Владимир Новохатний после проведения инспекции стадиона «Ника».

«Решение об отмене игры было принято делегатом и главным арбитром матча из-за неготовности футбольного поля. Покрытие оказалось замерзшим и травмоопасным для футболистов, что создавало риск для их здоровья.

Дальнейшую судьбу этого матча будут определять руководящие органы УПЛ и УАФ», – сообщила пресс-служба киевской команды на официальном сайте.

Дальнейшую судьбу игры 17-го тура будет определять Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК УАФ), который может принять решение о возможном переносе матча на другую дату или о применении санкций в соответствии с регламентом.

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги может получить техническое поражение, если вина за состояние газона и поля в целом будет возложена на «горожан».

По теме:
Фестиваль нелепых рикошетов. Заря упустила победу над Кудровкой
Главный претендент на выход в УПЛ потерял футболиста из-за ужасной травмы
Кудровка – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Оболонь Киев Александрия - Оболонь КДК УАФ техническое поражение
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(79)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Футбол | 23 февраля 2026, 06:23 16
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо

Лидерство удерживает черкасский ЛНЗ, имея столько же очков, как у горняков

«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
Футбол | 23 февраля 2026, 07:38 0
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением

Президент клуба – о смерти полицейской Виктории Шпильки

Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Футбол | 23.02.2026, 05:54
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Йожеф САБО: «Он у нас в стране главный в футболе. Кому это вообще нужно?»
Футбол | 23.02.2026, 08:02
Йожеф САБО: «Он у нас в стране главный в футболе. Кому это вообще нужно?»
Йожеф САБО: «Он у нас в стране главный в футболе. Кому это вообще нужно?»
В Александрии выступили с заявлением по поводу сорванного матча с Оболонью
Футбол | 23.02.2026, 13:46
В Александрии выступили с заявлением по поводу сорванного матча с Оболонью
В Александрии выступили с заявлением по поводу сорванного матча с Оболонью
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
icebeer
и тут спрошу. Только в день игры заметили? Делегаты УАФ вообще работают?
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
да что там грозит, практически 100% это технарь и штраф
Ответить
+2
Перець
100%
Ответить
+2
Pe4kin
За правилами це лише технічна поразка, буде чудовим уроком для інших команд що забити на підготовку до матчу - не найкраще рішення
Ответить
+1
Перший Серед Рівних в бані
А чому тоді на Огороді імені В. Лобановського дозволили грати а не зарахували технічну Динамо? Ну да, проти скромної Олександрії нестрашно санкції ввести. Ох і чмошники позорні.
Ответить
0
Dyrkach
А диркачам чого не зарахували ? Шуб занесли?
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
batistuta
Рефері відсторонити! Пофігізм! Зелене поле, грати і грати... Хлопці з окопів приїхали подивться, а ці ухилянти обосрались, як депутати зелені...
Ответить
-4
Популярные новости
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
22.02.2026, 10:05 1
Футбол
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
22.02.2026, 16:45 2
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 9
Олимпийские игры
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
22.02.2026, 09:13 7
Футбол
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 20
Футбол
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
21.02.2026, 18:26 36
Теннис
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
21.02.2026, 16:00 11
Теннис
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
22.02.2026, 18:05 22
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем