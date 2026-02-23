Александрии грозит техническое поражение из-за отмененного матча с Оболонью

Матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Оболонью» был отменен из-за неудовлетворительного состояния поля. Решение принял главный арбитр Владимир Новохатний после проведения инспекции стадиона «Ника».

«Решение об отмене игры было принято делегатом и главным арбитром матча из-за неготовности футбольного поля. Покрытие оказалось замерзшим и травмоопасным для футболистов, что создавало риск для их здоровья.

Дальнейшую судьбу этого матча будут определять руководящие органы УПЛ и УАФ», – сообщила пресс-служба киевской команды на официальном сайте.

Дальнейшую судьбу игры 17-го тура будет определять Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК УАФ), который может принять решение о возможном переносе матча на другую дату или о применении санкций в соответствии с регламентом.

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги может получить техническое поражение, если вина за состояние газона и поля в целом будет возложена на «горожан».