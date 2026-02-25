Арбелоа разнес заявление Лапорты и напомнил о громком деле

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на резонансные высказывания президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

Ранее руководитель каталонцев выступил с резким заявлением: «Так называемый социологический мадридизм стремился уничтожить «Барсу», нас буквально душили. Бартомеу служил для них удобным средством. Однако мы сумели спасти клуб».

«Я не намерен давать оценку словам кандидата в президенты Лапорты. Лично для меня главным скандалом является тот факт, что по прошествии трех лет расследование дела Негрейры – наиболее масштабного в летописи испанского футбола – все еще не завершено», – подчеркнул Альваро Арбелоа.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ряду ее топ-менеджеров инкриминировали взяточничество в связи с платежами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который ранее занимал пост вице-президента технического судейского комитета (CTA) при Королевской федерации футбола Испании. По версии следствия, клуб незаконно перечислил Негрейре несколько миллионов евро в период с 2001 по 2018 год.