Испания
25 февраля 2026, 05:02
Лионель Месси публично унизил главного человека в Барселоне

Лапорта рассказал, как аргентинец решил с ним не здороваться

Лионель Месси публично унизил главного человека в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал отношения с Лионелем Месси.

«Наши отношения с Месси уже не такие, как были раньше. Во время церемонии «Золотого мяча» 2023 я подошел поздороваться, но он публично проигнорировал меня.

С тех пор ситуация немного наладилась, и надеюсь, что положительная динамика сохранится. Да, отношения были испорчены, однако Месси – это часть Барселоны», – сказал Лапорта.

Ранее Жоан Лапорта, который в данный момент занимается подготовкой к предстоящим выборам на пост президента каталонского гранда, подверг критике работу испанских арбитров.

Жоан Лапорта Лионель Месси Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: AS
