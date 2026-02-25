Лионель Месси публично унизил главного человека в Барселоне
Лапорта рассказал, как аргентинец решил с ним не здороваться
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал отношения с Лионелем Месси.
«Наши отношения с Месси уже не такие, как были раньше. Во время церемонии «Золотого мяча» 2023 я подошел поздороваться, но он публично проигнорировал меня.
С тех пор ситуация немного наладилась, и надеюсь, что положительная динамика сохранится. Да, отношения были испорчены, однако Месси – это часть Барселоны», – сказал Лапорта.
Ранее Жоан Лапорта, который в данный момент занимается подготовкой к предстоящим выборам на пост президента каталонского гранда, подверг критике работу испанских арбитров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Звезда ПСЖ готовится к решающей битве в суде
Вивчаренко заинтересовала «Филадельфия»