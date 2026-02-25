Лионель Месси публично унизил главного человека в Барселоне

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал отношения с Лионелем Месси.

«Наши отношения с Месси уже не такие, как были раньше. Во время церемонии «Золотого мяча» 2023 я подошел поздороваться, но он публично проигнорировал меня.

С тех пор ситуация немного наладилась, и надеюсь, что положительная динамика сохранится. Да, отношения были испорчены, однако Месси – это часть Барселоны», – сказал Лапорта.

Ранее Жоан Лапорта, который в данный момент занимается подготовкой к предстоящим выборам на пост президента каталонского гранда, подверг критике работу испанских арбитров.