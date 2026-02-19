ЛАПОРТА: «Барсу стремятся раздавить, тогда как другим оказывают поддержку»

Бывший глава «Барселоны» Жоан Лапорта, который на данный момент занимается подготовкой к предстоящим выборам на пост президента каталонского гранда, подверг критике работу испанских арбитров.

«В моменты нашего кризиса нас стремятся окончательно раздавить, в то время как другим командам в аналогичных ситуациях оказывают поддержку. Там [в этих клубах] прекрасно освоили искусство плавания и демонстрируют блестящие прыжки в воду.

Существуют определенные рефери – и это превращается в систематическое явление – которые своими решениями во время наших поединков портят нам всю игру.

Простите за прямоту, но такова действительность. Мы могли бы перечислить каждого из них поименно, поскольку подобные случаи происходят регулярно», – заявил Лапорта.