Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛАПОРТА: «Барсу стремятся раздавить, тогда как другим оказывают поддержку»
Испания
19 февраля 2026, 02:58 |
64
0

ЛАПОРТА: «Барсу стремятся раздавить, тогда как другим оказывают поддержку»

Бывший глава каталонцев подверг критике работу испанских арбитров

19 февраля 2026, 02:58 |
64
0
ЛАПОРТА: «Барсу стремятся раздавить, тогда как другим оказывают поддержку»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший глава «Барселоны» Жоан Лапорта, который на данный момент занимается подготовкой к предстоящим выборам на пост президента каталонского гранда, подверг критике работу испанских арбитров.

«В моменты нашего кризиса нас стремятся окончательно раздавить, в то время как другим командам в аналогичных ситуациях оказывают поддержку. Там [в этих клубах] прекрасно освоили искусство плавания и демонстрируют блестящие прыжки в воду.

Существуют определенные рефери – и это превращается в систематическое явление – которые своими решениями во время наших поединков портят нам всю игру.

Простите за прямоту, но такова действительность. Мы могли бы перечислить каждого из них поименно, поскольку подобные случаи происходят регулярно», – заявил Лапорта.

По теме:
Стало известно, когда лидер Барселоны может вернуться на поле
Звездный новичок стремится покинуть Реал и вернуться в родной клуб
Вильярреал минимально одолел Леванте в чемпионате Испании
Барселона Жоан Лапорта Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Cope
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель объявил о назначении главного тренера
Футбол | 19 февраля 2026, 01:14 0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель объявил о назначении главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель объявил о назначении главного тренера

Команду возглавил Хабиб Бейе, до этого тренировавший Ренн

Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Теннис | 18 февраля 2026, 16:10 26
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая

Элина в трех сетах одолела Белинду в матче третьего раунда турнира WTA 1000 в ОАЭ

Буде-Глимт сотворил сенсацию в первом матче 1/16 финала ЛЧ, шокировав Интер
Футбол | 18.02.2026, 23:52
Буде-Глимт сотворил сенсацию в первом матче 1/16 финала ЛЧ, шокировав Интер
Буде-Глимт сотворил сенсацию в первом матче 1/16 финала ЛЧ, шокировав Интер
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Футбол | 18.02.2026, 07:11
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Олимпийские игры | 18.02.2026, 16:57
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
17.02.2026, 07:55 8
Футбол
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 13
Футбол
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
18.02.2026, 07:40 2
Бокс
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
17.02.2026, 16:10 13
Теннис
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
17.02.2026, 09:16 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
17.02.2026, 14:53 8
Футбол
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем