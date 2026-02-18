Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Скандал в Ла Лиге: судью ВАР отстранили после матча Жирона – Барселона
Испания
Скандал в Ла Лиге: судью ВАР отстранили после матча Жирона – Барселона

Арбитр понесет наказание за решение в эпизоде со вторым взятием ворот каталонцев

Скандал в Ла Лиге: судью ВАР отстранили после матча Жирона – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

Арбитр ВАР понесет наказание за решение в эпизоде со вторым взятием ворот «Барселоны» в поединке против «Жироны» (1:2).

Перед тем как Фран Бельтран отличился на 86-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги, полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри, пробрасывая мяч, задел шипами ногу защитника сине-гранатовых Жюля Кунде. После падения француза Эчеверри сделал пас на Хоэля Року, который ассистировал Бельтрану.

Несмотря на то, что видеоассистенты изучили момент, главного судью Сесара Сото Градо не пригласили к монитору. Взятие ворот было подтверждено, и в результате этот гол принес «Жироне» победу.

Согласно информации As, Технический комитет судей Ла Лиги (CTA) квалифицировал действия Эчеверри как фол. Таким образом, системе ВАР следовало вмешаться, а гол Бельтрана подлежал отмене.

Давид Гальвес Раскон, исполнявший обязанности арбитра ВАР в данной встрече, отстранен от работы до особого распоряжения.

Барселона Жирона Фран Бельтран Клаудио Эчеверри Жюль Кунде Ла Лига скандал
Михаил Олексиенко Источник: AS
