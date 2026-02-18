Скандал в Ла Лиге: судью ВАР отстранили после матча Жирона – Барселона
Арбитр понесет наказание за решение в эпизоде со вторым взятием ворот каталонцев
Арбитр ВАР понесет наказание за решение в эпизоде со вторым взятием ворот «Барселоны» в поединке против «Жироны» (1:2).
Перед тем как Фран Бельтран отличился на 86-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги, полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри, пробрасывая мяч, задел шипами ногу защитника сине-гранатовых Жюля Кунде. После падения француза Эчеверри сделал пас на Хоэля Року, который ассистировал Бельтрану.
Несмотря на то, что видеоассистенты изучили момент, главного судью Сесара Сото Градо не пригласили к монитору. Взятие ворот было подтверждено, и в результате этот гол принес «Жироне» победу.
Согласно информации As, Технический комитет судей Ла Лиги (CTA) квалифицировал действия Эчеверри как фол. Таким образом, системе ВАР следовало вмешаться, а гол Бельтрана подлежал отмене.
Давид Гальвес Раскон, исполнявший обязанности арбитра ВАР в данной встрече, отстранен от работы до особого распоряжения.
