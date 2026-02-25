Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Инфантино прокомментировал перспективы проведения ЧМ-2026 в Мексике
Чемпионат мира
25 февраля 2026, 04:40 | Обновлено 25 февраля 2026, 04:41
173
0

Инфантино прокомментировал перспективы проведения ЧМ-2026 в Мексике

Глава ФИФА рассказал о ситуации в стране

Getty Images/Global Images Ukraine

Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал перспективы проведения мирового первенства 2026 года в Мексике, учитывая резкое обострение ситуации в регионе.

«Обстановка стабилизировалась, на данный момент все в порядке. Мы ожидаем, что турнир пройдет без каких-либо инцидентов», – цитирует функционера издание AS.

Напомним, что 24 февраля мексиканские вооруженные силы в ходе спецоперации ликвидировали Немесио Осегеру, более известного как Эль Менчо – главу могущественного синдиката «Новое поколение Халиско» (CJNG).

Смерть лидера картеля спровоцировала волну насилия: в ряде населенных пунктов вспыхнули беспорядки. В частности, в Гвадалахаре, где запланирован матч между сборными Испании и Уругвая, боевики жгли транспорт и перекрывали ключевые магистрали.

ЧМ-2026 года примут три государства: США, Мексика и Канада. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля, а мексиканскими городами-хозяевами станут Мехико, Монтеррей и Гвадалахара.

По теме:
Президент Мексики рассказала, примет ли страна ЧМ-2026
Дарио СРНА: «С такими ФИФА и УЕФА россия может вернуться в футбол»
ФИФА хочет расширить КЧМ до 48 команд. Почему УЕФА готов с этим согласиться
Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2026 по футболу Мексика
Михаил Олексиенко Источник: AS
