Инфантино прокомментировал перспективы проведения ЧМ-2026 в Мексике

Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал перспективы проведения мирового первенства 2026 года в Мексике, учитывая резкое обострение ситуации в регионе.

«Обстановка стабилизировалась, на данный момент все в порядке. Мы ожидаем, что турнир пройдет без каких-либо инцидентов», – цитирует функционера издание AS.

Напомним, что 24 февраля мексиканские вооруженные силы в ходе спецоперации ликвидировали Немесио Осегеру, более известного как Эль Менчо – главу могущественного синдиката «Новое поколение Халиско» (CJNG).

Смерть лидера картеля спровоцировала волну насилия: в ряде населенных пунктов вспыхнули беспорядки. В частности, в Гвадалахаре, где запланирован матч между сборными Испании и Уругвая, боевики жгли транспорт и перекрывали ключевые магистрали.

ЧМ-2026 года примут три государства: США, Мексика и Канада. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля, а мексиканскими городами-хозяевами станут Мехико, Монтеррей и Гвадалахара.