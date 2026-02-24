МАРТИНЕС: «Если бы Криштиану мог защищать цвета сборной вечно»
Тренер Португалии поделился мнением о том, в чем состоит уникальность нападающего Аль-Насра
Тренер национальной команды Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о том, в чем заключается уникальность нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«В моей практике еще не было футболиста, настолько одержимого идеей ежедневного прогресса. Каждое утро он просыпается с мыслью о самосовершенствовании.
Если бы Криштиану мог защищать цвета сборной вечно, это стало бы идеальным подспорьем для воспитания молодых талантов в команде. Он стремится максимально эффективно использовать каждый день, чтобы стать еще сильнее», – заявил Мартинес в эфире подкаста Portugal Football Summit.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник сборной Украины вернется на скамейку запасных в игре против французского «Монако»
Каталонцы и «Алавес» разделили очки