МАРТИНЕС: «Если бы Криштиану мог защищать цвета сборной вечно»

Тренер национальной команды Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о том, в чем заключается уникальность нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«В моей практике еще не было футболиста, настолько одержимого идеей ежедневного прогресса. Каждое утро он просыпается с мыслью о самосовершенствовании.

Если бы Криштиану мог защищать цвета сборной вечно, это стало бы идеальным подспорьем для воспитания молодых талантов в команде. Он стремится максимально эффективно использовать каждый день, чтобы стать еще сильнее», – заявил Мартинес в эфире подкаста Portugal Football Summit.