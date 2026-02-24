Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРТИНЕС: «Если бы Криштиану мог защищать цвета сборной вечно»
Чемпионат мира
24 февраля 2026, 03:02 | Обновлено 24 февраля 2026, 03:04
198
0

МАРТИНЕС: «Если бы Криштиану мог защищать цвета сборной вечно»

Тренер Португалии поделился мнением о том, в чем состоит уникальность нападающего Аль-Насра

24 февраля 2026, 03:02 | Обновлено 24 февраля 2026, 03:04
198
0
МАРТИНЕС: «Если бы Криштиану мог защищать цвета сборной вечно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер национальной команды Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о том, в чем заключается уникальность нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«В моей практике еще не было футболиста, настолько одержимого идеей ежедневного прогресса. Каждое утро он просыпается с мыслью о самосовершенствовании.

Если бы Криштиану мог защищать цвета сборной вечно, это стало бы идеальным подспорьем для воспитания молодых талантов в команде. Он стремится максимально эффективно использовать каждый день, чтобы стать еще сильнее», – заявил Мартинес в эфире подкаста Portugal Football Summit.

По теме:
Эксперт объяснил, повлияют ли волнения в Мексике на проведение ЧМ-2026
На ЧМ-2026 готовят правило, которое может кардинально повлиять на футбол
ФОТО. Криштиану Роналду поддержал чемпионку после ужасной травмы
Роберто Мартинес Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Футбол | 23 февраля 2026, 16:27 6
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов

Защитник сборной Украины вернется на скамейку запасных в игре против французского «Монако»

Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Футбол | 24 февраля 2026, 00:00 18
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче

Каталонцы и «Алавес» разделили очки

Бенфика возмущена решением УЕФА не наказывать игрока мадридского Реала
Футбол | 24.02.2026, 06:05
Бенфика возмущена решением УЕФА не наказывать игрока мадридского Реала
Бенфика возмущена решением УЕФА не наказывать игрока мадридского Реала
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Футбол | 23.02.2026, 19:26
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Тяжелая победа Динамо, разгром от Шахтера, отмена матча в Александрии
Футбол | 24.02.2026, 07:02
Тяжелая победа Динамо, разгром от Шахтера, отмена матча в Александрии
Тяжелая победа Динамо, разгром от Шахтера, отмена матча в Александрии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
22.02.2026, 18:05 22
Хоккей
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
23.02.2026, 08:05 2
Хоккей
В Динамо отреклись от забивного нападающего
В Динамо отреклись от забивного нападающего
23.02.2026, 06:02
Футбол
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
22.02.2026, 10:05 1
Футбол
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
22.02.2026, 14:32 19
Теннис
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
22.02.2026, 16:45 4
Футбол
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
23.02.2026, 07:07 5
Олимпийские игры
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
22.02.2026, 08:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем