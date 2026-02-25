Звезда Барселоны признался, кого из игроков Реала он боится больше всего

Хавбек каталонской «Барселоны» Педри высказался о феноменальной скорости лидера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Педри вместе с одноклубником Ферраном Торресом стали гостями популярного шоу «El Hormiguero» на телеканале «Antena 3». В ходе беседы полузащитник честно признался, против кого из футболистов ему сложнее всего соревноваться в беге.

– Против кого бы я не хотел выходить на спринтерскую дистанцию? Пожалуй, практически против любого, ведь я не самый быстрый игрок.

Если говорить о Мбаппе или Винисиусе... Да, когда мяч попадает к Винисиусу Жуниору, остается только молиться. Его скорость в три раза выше моей, – откровенно заявил 23-летний испанец.