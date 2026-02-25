Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал теряет Мбаппе: стало известно, сколько матчей пропустит француз
Испания
25 февраля 2026, 01:59 | Обновлено 25 февраля 2026, 02:01
260
0

Реал теряет Мбаппе: стало известно, сколько матчей пропустит француз

Килиан выбыл в самый ответственный момент

25 февраля 2026, 01:59 | Обновлено 25 февраля 2026, 02:01
260
0
Реал теряет Мбаппе: стало известно, сколько матчей пропустит француз
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе будет вынужден пропустить как минимум три ближайших поединка своей команды из-за повреждения колена.

Ранее появилась информация, что французский нападающий не смог доработать сегодняшнюю тренировочную сессию до конца, из-за чего его участие в ответном стыковом матче против «Бенфики» оказалось под большим вопросом. Медицинский штаб «сливочных» настаивает на том, что игроку требуется не менее десяти дней полного покоя для восстановления.

Издание L’Equipe сообщает, что результаты оперативного обследования подтвердили опасения: состояние колена Мбаппе не позволяет ему выходить на поле.

В руководстве клуба склоняются к тому, что форварду категорически нельзя играть в завтрашней встрече. При этом главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа все еще сохраняет слабую надежду на помощь своего лидера.

По предварительным прогнозам, Килиан точно не поможет «Реалу» в играх Ла Лиги против «Хетафе» и «Сельты». Также остается неопределенность относительно его участия в потенциальном первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По теме:
Лапорта раскрыл правду о срыве возвращения Месси в Барселону
Ньюкасл – Карабах – 3:2. Шоу на Сент-Джеймс Парк. Видео голов и обзор матча
Байер – Олимпиакос – 0:0. Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов. Видеообзор
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Бенфика Хетафе Сельта Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Футбол | 24 февраля 2026, 07:47 10
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением

Бойко считает, что киевский клуб не станет чемпионом

ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Футбол | 24 февраля 2026, 07:57 7
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро

Клуб купит Илье конкурента – Эдмонда Тапсобу

Источник: один из лучших игроков УПЛ больше не хочет играть в Украине
Футбол | 25.02.2026, 00:32
Источник: один из лучших игроков УПЛ больше не хочет играть в Украине
Источник: один из лучших игроков УПЛ больше не хочет играть в Украине
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Футбол | 24.02.2026, 09:37
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 24.02.2026, 23:52
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
Решение принято. Месси выбрал себе новый клуб после Интер Майами
Решение принято. Месси выбрал себе новый клуб после Интер Майами
23.02.2026, 06:32
Футбол
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 2
Бокс
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 44
Футбол
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
23.02.2026, 08:51
Футбол
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
23.02.2026, 22:16
Бокс
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 8
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
23.02.2026, 08:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем