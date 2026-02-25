Реал теряет Мбаппе: стало известно, сколько матчей пропустит француз

Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе будет вынужден пропустить как минимум три ближайших поединка своей команды из-за повреждения колена.

Ранее появилась информация, что французский нападающий не смог доработать сегодняшнюю тренировочную сессию до конца, из-за чего его участие в ответном стыковом матче против «Бенфики» оказалось под большим вопросом. Медицинский штаб «сливочных» настаивает на том, что игроку требуется не менее десяти дней полного покоя для восстановления.

Издание L’Equipe сообщает, что результаты оперативного обследования подтвердили опасения: состояние колена Мбаппе не позволяет ему выходить на поле.

В руководстве клуба склоняются к тому, что форварду категорически нельзя играть в завтрашней встрече. При этом главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа все еще сохраняет слабую надежду на помощь своего лидера.

По предварительным прогнозам, Килиан точно не поможет «Реалу» в играх Ла Лиги против «Хетафе» и «Сельты». Также остается неопределенность относительно его участия в потенциальном первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.