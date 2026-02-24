Бенфика возмущена решением УЕФА не наказывать игрока мадридского Реала
Португальцы предоставили видеодоказательства агрессии Вальверде
Лиссабонская «Бенфика» выразила резкое недовольство решением УЕФА не наказывать полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде.
Напомним, португальский коллектив уступил испанскому гранду со счетом 0:1 в первой стыковой встрече за путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 82-й минуте поединка Вальверде нанес удар защитнику лиссабонцев Самуэлю Далю, после чего тот упал на газон, держась за голову. Главный арбитр матча Франсуа Летексье оставил эпизод без внимания, не применив к уругвайцу никаких санкций.
«Бенфика» официально опротестовала действия игрока, настаивая на том, что инцидент заслуживал прямой красной карточки, однако дисциплинарный комитет УЕФА отклонил жалобу.
«Клуб получил уведомление о том, что наш протест по поводу агрессивного поведения Федерико Вальверде отклонен. «Бенфика» глубоко сожалеет, что, несмотря на наличие видеозаписей, подтверждающих факт физической агрессии в отношении Самуэля Даля, УЕФА решил не инициировать дисциплинарное производство.
Это была ситуация, бесспорно требующая удаления, которого не последовало во время игры. Из-за отказа в жалобе виновный останется безнаказанным», – подчеркивается в официальном заявлении португальцев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джанлука Престианни не сыграет против Реала
Теннисистка – о решении МОК по Гераскевичу