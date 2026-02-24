Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика возмущена решением УЕФА не наказывать игрока мадридского Реала
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 06:05 | Обновлено 24 февраля 2026, 06:06
1455
1

Бенфика возмущена решением УЕФА не наказывать игрока мадридского Реала

Португальцы предоставили видеодоказательства агрессии Вальверде

Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонская «Бенфика» выразила резкое недовольство решением УЕФА не наказывать полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде.

Напомним, португальский коллектив уступил испанскому гранду со счетом 0:1 в первой стыковой встрече за путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 82-й минуте поединка Вальверде нанес удар защитнику лиссабонцев Самуэлю Далю, после чего тот упал на газон, держась за голову. Главный арбитр матча Франсуа Летексье оставил эпизод без внимания, не применив к уругвайцу никаких санкций.

«Бенфика» официально опротестовала действия игрока, настаивая на том, что инцидент заслуживал прямой красной карточки, однако дисциплинарный комитет УЕФА отклонил жалобу.

«Клуб получил уведомление о том, что наш протест по поводу агрессивного поведения Федерико Вальверде отклонен. «Бенфика» глубоко сожалеет, что, несмотря на наличие видеозаписей, подтверждающих факт физической агрессии в отношении Самуэля Даля, УЕФА решил не инициировать дисциплинарное производство.

Это была ситуация, бесспорно требующая удаления, которого не последовало во время игры. Из-за отказа в жалобе виновный останется безнаказанным», – подчеркивается в официальном заявлении португальцев.

По теме:
Бывший подопечный Моуриньо публично разнес Жозе из-за Винисиуса
После 3:1 с Интером тренер Буде-Глимт не собирается останавливаться
Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание
Реал Мадрид Лига чемпионов Федерико Вальверде Бенфика Самуэль Даль Франсуа Летексье
Михаил Олексиенко Источник: ФК Бенфика
vovei
Ох как хочется быть великой командой. К чему этот вайдот?
