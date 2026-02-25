Интер Милан

Интер – Буде-Глимт – 1:2. Громкая сенсация в 1/16 финала ЛЧ. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26
24 февраля Буде-Глимт во второй раз одолел миланский Интер в 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Норвежская команда после первого выигранного поединка (3:1) снова одолела нерадзурри – 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Буде сенсационно вышел в 1/8 финала ЛЧ, где сыграет либо с Манчестер Сити, либо со Спортингом.
Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала
Ответный матч. 24 февраля
Интер (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:2 [первый поединок – 1:3]
Голы: Бастони, 76 – Хауге, 58, Эвьен, 72
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Хауге, 58 мин.
ГОЛ! 0:2 Эвьен, 72 мин.
ГОЛ! 1:2 Бастони, 76 мин.
События матча
