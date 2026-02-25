Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Буде-Глимт – 1:2. Громкая сенсация в 1/16 финала ЛЧ. Видео голов
Лига Чемпионов
Интер Милан
24.02.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 1 : 2
Будё-Глимт Проходит дальше
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 03:34 |
Интер – Буде-Глимт – 1:2. Громкая сенсация в 1/16 финала ЛЧ. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

Интер – Буде-Глимт – 1:2. Громкая сенсация в 1/16 финала ЛЧ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

24 февраля Буде-Глимт во второй раз одолел миланский Интер в 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Норвежская команда после первого выигранного поединка (3:1) снова одолела нерадзурри – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Буде сенсационно вышел в 1/8 финала ЛЧ, где сыграет либо с Манчестер Сити, либо со Спортингом.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 24 февраля

Интер (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:2 [первый поединок – 1:3]

Голы: Бастони, 76 – Хауге, 58, Эвьен, 72

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Хауге, 58 мин.

ГОЛ! 0:2 Эвьен, 72 мин.

ГОЛ! 1:2 Бастони, 76 мин.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бастони (Интер Милан), асcист Анж-Йоан Бонни.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Хакон Эвьен (Будё-Глимт), асcист Йенс Петтер Хауге.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Петтер Хауге (Будё-Глимт).
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Буде-Глимт установил уникальный рекорд XXI века, обыграв Интер
Ньюкасл – Карабах – 3:2. Шоу на Сент-Джеймс Парк. Видео голов и обзор матча
Интер Милан Буде-Глимт видео голов и обзор Алессандро Бастони Йенс Петтер Хауге
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
