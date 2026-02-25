Интер Милан

24 февраля Буде-Глимт во второй раз одолел миланский Интер в 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Норвежская команда после первого выигранного поединка (3:1) снова одолела нерадзурри – 2:1.

Буде сенсационно вышел в 1/8 финала ЛЧ, где сыграет либо с Манчестер Сити, либо со Спортингом.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 24 февраля

Интер (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:2 [первый поединок – 1:3]

Голы: Бастони, 76 – Хауге, 58, Эвьен, 72

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Хауге, 58 мин.

ГОЛ! 0:2 Эвьен, 72 мин.

ГОЛ! 1:2 Бастони, 76 мин.