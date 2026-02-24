Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Интер Милан
24.02.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:3 - : -
Будё-Глимт
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 18:28
Интер – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Поединок начнется 24 февраля в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

24 февраля на Джузеппе Меацца пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Интер встретится с Буде/Глимт. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда в 2024-м году вернула себе скудетто и вроде бы довольно уверенно пыталась его защитить. Но в итоге прошлой весной посыпалась везде и осталась вообще без титулов. И без наставника - Симоне Индзаги отправился в Саудовскую Аравию. Сменивший его Киву вроде бы и в Серии А с подопечными лидирует, и в кубке уже достигнут полуфинал. Но при этом все помнят, что и год назад были похожие расклады. Еще и у румына были свои неудачи: летом его подопечные вылетали на клубном чемпионате мира, в январе - уступили сразу в Суперкубке.

Очень противоречиво складывался и этот розыгрыш Лиги чемпионов. Быстро собрав очки в первых турах, с откровенными аутсайдерами, потом клуб проиграл кряду Атлетико, Ливерпулю и Арсеналу. Напоследок в январе все же победили, в Дортмунде. Но вояж в Скандинавию обернулся откровенным провалом.

Буде/Глимт

Клуб стал в последнее время флагманом норвежского футбола. Он выиграл большинство последних розыгрышей в Элитсерии. Правда, не в 2025-м году - чуть лучше тогда смотрелся Викинг. Фаворит же растерял немало сил в еврокубках. Не забываем, что прошлой весной он дошел до полуфинала Лиги Европы.

Сейчас, казалось, подопечные Кнутсена ограничатся самим фактом дебюта в основном раунде Лиги чемпионов - в квалификации со Штурмом все стало ясно после 5:0 в первом поединке. Но потом в 2025-м получилось взять три ничьи при таком же количестве поражений. Ситуация выглядела безнадежной, но в января лишенная игровой практики команда обыграла и Манчестер Сити, и Атлетико. А потом, в прошлую среду, оформила 3:1 с итальянцами!

Статистика личных встреч

До предыдущей недели команды ни разу не пересекались.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.28 для Интера и 10.00 для Буде-Глимта. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что итальянцы обязаны взять реванш. Как минимум, попытка должна быть - ставим на них с форой -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,60).

Интер Милан
24 февраля 2026 -
22:00
Будё-Глимт
