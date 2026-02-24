Лига чемпионов24 февраля 2026, 23:26 |
ВИДЕО. Буде-Глимт забил Интеру, сделав счет 4:1 по сумме матчей
Зреет сенсация
24 февраля 2026, 23:26 |
24 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между миланским «Интером» и «Буде-Глимт». Команды встретились на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.
На 58-й минуте поединка голом отличился вингер «Буде-Глимт» Йенс Петтер Хауге.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Таким образом, норвежцы повели в счете в этом матче, а по сумме встреч счет уже 4:1 в пользу «Буде-Глимт».
Комментарии 1
Коментатори простофілі.!!! Посадіть ще двох, бо з цими краще дивитись без звуку.!!!
