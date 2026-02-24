ВИДЕО. Буде-Глимт забил Интеру, сделав счет 4:1 по сумме матчей

24 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между миланским «Интером» и «Буде-Глимт». Команды встретились на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.

На 58-й минуте поединка голом отличился вингер «Буде-Глимт» Йенс Петтер Хауге.

Таким образом, норвежцы повели в счете в этом матче, а по сумме встреч счет уже 4:1 в пользу «Буде-Глимт».

