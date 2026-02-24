Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Буде-Глимт забил Интеру, сделав счет 4:1 по сумме матчей
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 23:26 |
Зреет сенсация

Getty Images/Global Images Ukraine

24 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между миланским «Интером» и «Буде-Глимт». Команды встретились на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.

На 58-й минуте поединка голом отличился вингер «Буде-Глимт» Йенс Петтер Хауге.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Таким образом, норвежцы повели в счете в этом матче, а по сумме встреч счет уже 4:1 в пользу «Буде-Глимт».

Интер Милан Буде-Глимт Лига чемпионов Йенс Петтер Хауге видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
