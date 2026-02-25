Бывший тренер Динамо: «Я всегда их ненавидел»
Николай Павлов высказался о россиянах, желающих смерти украинцам
Известный украинский тренер Николай Павлов, который в свое время возглавлял киевское «Динамо», в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о россиянах.
– Насколько у вас изменилось отношение к россиянам, которые на протяжении всех лет с момента аннексии Крыма и Донбасса, а теперь и после полномасштабной войны, желают украинцам и украинкам только всего самого худшего?
– Я всегда ненавидел таких людей. Как так можно – желать смерти и полного уничтожения?
24 февраля 2026 года исполнились четвертые годовщины с момента начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кривбасс перенес игру с Зарей на арену Колоса
Дальше прошли Буде-Глимт, Атлетико Мадрид, Байер и Ньюкасл