Бывший тренер Динамо: «Я всегда их ненавидел»

Известный украинский тренер Николай Павлов, который в свое время возглавлял киевское «Динамо», в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о россиянах.

– Насколько у вас изменилось отношение к россиянам, которые на протяжении всех лет с момента аннексии Крыма и Донбасса, а теперь и после полномасштабной войны, желают украинцам и украинкам только всего самого худшего?

– Я всегда ненавидел таких людей. Как так можно – желать смерти и полного уничтожения?

24 февраля 2026 года исполнились четвертые годовщины с момента начала полномасштабного вторжения россии в Украину.