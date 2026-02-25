Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший тренер Динамо: «Я всегда их ненавидел»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 23:20 |
Бывший тренер Динамо: «Я всегда их ненавидел»

Николай Павлов высказался о россиянах, желающих смерти украинцам

Николай Павлов

Известный украинский тренер Николай Павлов, который в свое время возглавлял киевское «Динамо», в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о россиянах.

– Насколько у вас изменилось отношение к россиянам, которые на протяжении всех лет с момента аннексии Крыма и Донбасса, а теперь и после полномасштабной войны, желают украинцам и украинкам только всего самого худшего?

– Я всегда ненавидел таких людей. Как так можно – желать смерти и полного уничтожения?

24 февраля 2026 года исполнились четвертые годовщины с момента начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
