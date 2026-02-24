Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
24 февраля 2026, 23:23 | Обновлено 24 февраля 2026, 23:28
Саудовская Аравия. Звездный клуб упустил шанс вернуть себе первое место

Аль-Хиляль на выезде сыграл вничью с командой Аль-Таавун

Саудовская Аравия. Звездный клуб упустил шанс вернуть себе первое место
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 февраля состоялись матчи перенесенного 10-го тура Саудовской Аравии.

В этот игровой день прошло три поединка.

Аль-Хиляль не сумел вернуть себе лидерство, сыграв вничью на выезде с командой Аль-Таавун (1:1)

В конце первого тайма команды обменялись голами, забитыми с пенальти.

Турнирное положение: Аль-Ахли (56), Аль-Наср (55), Аль-Хиляль (55), Аль-Кадисия (53).

Чемпионат Саудовской Аравии

10-й тур, 23 февраля

Аль-Таавун – Аль-Хиляль – 1:1

Голы: Рохер Мартинес, 45+4 (пен) – Рубен Невеш, 41 (пен)

Аль-Хазем – Аль-Иттихад – 1:1

Голы: Аль-Дувайхи, 84 – Рожер Фернандеш, 80

Аль-Халидж – Аль-Холуд – 2:3

Голы: Паоло Фернандес, 2, Аль-Амри, 87 – Рамиро Энрике, 31, 76, Уткус, 90+12

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Ахли Джидда 23 17 5 1 45 - 15 26.02.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда 56
2 Аль-Наср Эр-Рияд 22 18 1 3 57 - 18 25.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд 55
3 Аль-Хиляль 23 16 7 0 57 - 20 27.02.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда 55
4 Аль-Кадaсиа 23 16 5 2 54 - 21 28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа 53
5 Аль-Таавун 23 12 4 7 41 - 28 28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун 40
6 Аль-Иттихад 23 11 6 6 38 - 28 27.02.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма 39
7 Аль-Иттифак 23 11 5 7 34 - 39 27.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун 38
8 Неом 22 9 4 9 27 - 30 25.02.26 21:00 Аль-Фейха - Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом30.01.26 Неом 3:0 Дамак 31
9 Аль-Халидж 23 7 6 10 42 - 37 27.02.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа 27
10 Аль-Фатех 23 7 6 10 31 - 42 26.02.26 21:00 Аль-Фатех - Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм 27
11 Аль-Фейха 22 7 5 10 26 - 37 25.02.26 21:00 Аль-Фейха - Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж 26
12 Аль-Шабаб Эр-Рияд 23 6 7 10 27 - 33 27.02.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха 25
13 Аль-Хазм 23 6 7 10 23 - 43 27.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм 25
14 Аль-Холуд 23 7 1 15 30 - 41 28.02.26 21:00 Неом - Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд 22
15 Аль-Рияд 23 3 7 13 22 - 44 26.02.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд 16
16 Дамак 23 2 9 12 17 - 40 26.02.26 21:00 Аль-Фатех - Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд 15
17 Аль-Ахдуд 23 2 4 17 19 - 49 28.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом 10
18 Аль-Наджма 22 1 5 16 21 - 46 25.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд 8
Полная таблица

чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Таавун Аль-Хиляль Аль-Хазем Аль-Иттихад Джидда Аль-Халидж Аль-Холуд видео голов и обзор Рохер Мартинес Рубен Невеш пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
