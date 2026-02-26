Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что жалеет о том, что в детстве не выучил английский язык.

«Я о многом сожалею и всегда говорю своим детям, что образование очень важно. Были моменты, когда я находился рядом с невероятными людьми, но не мог с ними пообщаться. И тогда думал: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время».

Футбол — это образ жизни, он дал мне ценности, связи и возможность увидеть мир. Мы достигли вершины, но кроме футбола можно получить еще много знаний и опыта.

Я говорю детям, чтобы они учились. У них другие возможности. В детстве ты этого не понимаешь, но иногда я действительно чувствовал себя необразованным», – сказал Месси.