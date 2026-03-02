Источник: у Динамо – финансовые проблемы. Клуб ввел новые ограничения

Киевский клуб «Динамо» столкнулся с финансовыми трудностями, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Как отмечает источник, по этой причине клуб не позволил себе входящих трансферов в зимнее трансферное окно. Руководство «Динамо» ввело новые ограничения – отмечается, что недавно на тренировочной базе в Конча-Заспе была введена платная парковка для автомобилей.

Ранее «Динамо» Киев отклонило предложение от представителя МЛС по трансферу защитника Константина Вивчаренко – клуб «Филадельфия» мог приобрести игрока за 5 миллионов евро.