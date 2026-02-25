Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона отреагировала на успешную игру Ваната и Цыганкова в Испании
Испания
25 февраля 2026, 16:37
Жирона отреагировала на успешную игру Ваната и Цыганкова в Испании

Футболисты сборной Украины продолжают приносить важные балы для каталонской команды

Жирона отреагировала на успешную игру Ваната и Цыганкова в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат и Виктор Цыганков

Испанская «Жирона» отреагировала на успешную игру украинских футболистов – форварда Владислава Ваната и вингера Виктора Цыганкова – и посвятила им несколько публикаций в социальных сетях.

В понедельник, 23 февраля, каталонский клуб сыграл вничью с «Алавесом» (2:2), а оба гола забили именно украинские футболисты.

Мяч Цыганкова позволил «Жироне» достичь отметки в 300 результативных ударов в элитном дивизионе чемпионата Испании. Во-вторых клуб отметил скорость, которую развил Виктор в одном из эпизодов (33,1 км в час).

Не остался без внимания и Ванат, который уже записал на свой счет восемь голов и являться лучшим бомбардиром команды в Ла Лиге в нынешнем сезоне.

«Жирона» набрала 30 баллов и после 25 туров занимает 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 1 марта, подопечные Мичела сыграют на домашней арене против «Сельты».

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Владислав Ванат Виктор Цыганков
Николай Тытюк Источник: ФК Жирона
